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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 20:13 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 20:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Keçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün (7 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti.

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