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Youtube'de rezil video: Dila Kent'in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı

Çocukların küçük dünyasını hedef alan gayri ahlaki videolar Youtube'da giderek artıyor. Çocuklar için içerik hazırlayan 'Dila Kent' isimli Youtube kanalında, yayınlanan çirkin videolar sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaklaşık 6 milyon takipçisi olan kanalda kız çocuklarının cinsel içerikli danslara ve türlü türlü ahlaksızlıklara özendirildiği görüldü. Kanaldaki skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Sözde oyun adı altında kurgulanan kadın ya da erkek olduğu belli olamayan karakterle LGBT sapkınlığının da adeta güzellemesi yapıldı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 01:43 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 05:01
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı 1

Sosyal medyanın hızla yaygınlaşması, çocukların da bu platformlara erişimini kolaylaştırdı. Ancak akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medyanın popülerliği, çocukları çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor.

Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı 2

Öte yandan sosyal medya platformlarında yer alan bazı içerikler dışarında görüldüğü gibi masum olmayabiliyor.

Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı 3

Bu sapkınlığı son örneği ise 6 milyonu aşkın takipçisi olan ve genellikle küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan içerikler üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalı.

Sözde çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayınlanan skandal görüntüler büyük tepki çekti.

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