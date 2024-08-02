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İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar'da son yolcuğuna uğurlandı: Türkiye'den üst düzey katılım

Son dakika haberi! İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Katar'ın başkenti Doha'nın en büyük camisi olan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 08:43 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 14:50
İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar’da son yolcuğuna uğurlandı: Türkiye’den üst düzey katılım

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın cenaze törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni dün (1 Ağustos) Tahran'da gerçekleştirildi.

Haniye'nin cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

DOHA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Heniyye'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye için cenaze töreninin düzenleneceği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'ne gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları ve Filistin'e özgü kefiyelerle törene katıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye için cenaze töreninin düzenleneceği Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'ne gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları ve Filistin'e özgü kefiyelerle törene katıldı.

Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Heniyye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ve torunlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı kılınıyor.



CAMİLERDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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