İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar’da son yolcuğuna uğurlandı: Türkiye’den üst düzey katılım

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın cenaze törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni dün (1 Ağustos) Tahran'da gerçekleştirildi. Haniye'nin cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı. Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. DOHA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Heniyye'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.