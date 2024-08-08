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MİT'ten PKK'ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

MİT terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK'lı terörist Eziz Gabar kod Serdar SÖNMEZ, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:18 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:33
MİT’ten PKK’ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Tekilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez'i nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SALDIRI PLANINI MİT ENGELLEDİ
Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar SÖNMEZ, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldı.

Terörist Serdar SönmezTerörist Serdar Sönmez

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE SALDIRACAKTI
MİT'in saha personelinden edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar SÖNMEZ'i adın adım izlenmeye başladı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist SÖNMEZ'in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

MİT terörist Serdar Sönmez'i etkisiz hale getirdiMİT terörist Serdar Sönmez'i etkisiz hale getirdi

PKK/KCK'lı Serdar Sönmez, Hakurk'ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

2014'TE PKK'YA KATILDI
Eziz Gabar kod Serdar SÖNMEZ, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı.

2015 yılında Irak'ın kuzeyinde Gare Alanı'na geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı.

2018'de Kandil Alanı'nda faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdi.

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