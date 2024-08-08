MİT’ten PKK’ya nokta atışı: Eylem hazırlığındaki terörist Eziz Gabar kod Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

Terörist Serdar Sönmez

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE SALDIRACAKTI

MİT'in saha personelinden edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekât bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.