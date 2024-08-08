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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye heyetiyle görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:59 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye heyetiyle görüştü!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, görüşmelerin detaylarına ilişkin paylaşım yapıldı.

SURİYELİ HEYETİ AĞIRLADI

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

TÜRKİYE MÜZAKERELERE DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

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