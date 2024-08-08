Kırşehir’de şehit astsubay çavuş için tören: Son yolculuğuna uğurlandı | Kalp krizi geçiren şehidin annesi sedye ile getirildi

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Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25) için Kırşehir'de acı dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, memleketine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken rahatsızlanınca apar topar Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pençe-Kilit şehidi Habip Murat Alp'e veda! Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.