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Kırşehir’de şehit astsubay çavuş için tören: Son yolculuğuna uğurlandı | Kalp krizi geçiren şehidin annesi sedye ile getirildi

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25) için Kırşehir’de cenaze töreni düzenlendi. Törene, kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedye ile getirildi. Şehidin cenazesi, memleketinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:57 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:17
Kırşehir’de şehit astsubay çavuş için tören: Son yolculuğuna uğurlandı | Kalp krizi geçiren şehidin annesi sedye ile getirildi

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Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25) için Kırşehir'de acı dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, memleketine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oğlunun şehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken rahatsızlanınca apar topar Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pençe-Kilit şehidi Habip Murat Alp'e veda!

Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diğer yandan memleketi Kırşehir'e getirilen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Çiçekdağı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Erdoğmuş, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, ağabeyi Muhammed Alp (30), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende şehidin annesi Bahriye Kaygusuz'un yaşadığı büyük üzüntü tüm katılımcıları etkiledi. Anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden 5 saatlik alınan izinle, oğlunun cenaze törenine sedye ile getirilen annenin yaşadığı acı yürekleri yaktı.

Şehidin babası Ömer Alp'in, 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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