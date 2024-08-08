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Şırnak'tan acı haber! Operasyonda kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Son dakika haberi! Şırnak'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 18:08 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:08
Şırnak’tan acı haber! Operasyonda kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

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Şırnak'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.



Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

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