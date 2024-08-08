Şırnak’tan acı haber! Operasyonda kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Şırnak 'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.





Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.