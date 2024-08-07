Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok

Sosyal medya platformu Instagram'ın ardından Roblox isimli oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirildi.
Sosyal medya platformu Instagram'ın ardından Roblox isimli oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirildi.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama yapıldı. Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının uygulandığı belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir.
Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır."
TAKVİM GEREKÇELİ KARARA ULAŞTI! ÇOCUK İSTİSMARINA GEÇİT YOK
Bakanlığın açıklamasının ardından platform için verilen mahkeme kararına TAKVİM ulaştı. Buna göre kararda, "URL adresinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişimin engellenmesini talep ettiği, Hakimliğimizin 01/08/2024 tarih ve 2024/5032 değişik is sayılı kararıyla talebin yerinde görülerek erişim engellenmesine karar verildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildiği görüldü.
Karar metninde şu ifadelere yer verildi:
Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun 01/08/2024- 06/08/2024 tarih ve 2024/61801 talebinin ayrı ayrı KABULÜ İLE; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi uyarınca; https://www.roblox.com/tr, https://www.roblox.com, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client&hl=en_US&pli=1, https://apps.apple.com/us/app/roblox/id431946152, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client URL adreslerindeki İÇERİĞE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE, ayrıca yine bu URL adresinde yer alan İNTERNET ÇERİKLERİNİN ÇIKARTILMASINA,
2-) Kararın 5651 sayılı yasanın 8. ve devamı maddeleri uyarınca gereği için ilgili kuruma gönderilmesine,
3-) İşbu dosyanın ve kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesi gereğince iki hafta içinde hâkimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunulması ve tutanakla tespit edilen beyanın ve imzanın hâkim tarafından onaylanması suretiyle Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.
ROBLOX UYGULAMASINDA SKANDALLAR
Uygulamada sapkınlığı özendirici sanal partilerin düzenlendiği, çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı, pedofilinin oyun içerisinde yaygınlaştığı, LGBT'nin normalleştirilmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandalarının yapıldığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN AKILALMAZ PAYLAŞIM
Mahkeme çocuk istismarına 'dur' derken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformu savunmak için kararın çıktığı ilk anda sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
YARGIYI HEDEF ALDI
Paylaşımında bağımsız yargının verdiği kararı akılalmaz olarak nitelendiren İmamoğlu, "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar." ifadelerini kullandı.
ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.