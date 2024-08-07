Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok





Karar metninde şu ifadelere yer verildi: Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun 01/08/2024- 06/08/2024 tarih ve 2024/61801 talebinin ayrı ayrı KABULÜ İLE; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi uyarınca; https://www.roblox.com/tr, https://www.roblox.com, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client&hl=en_US&pli=1, https://apps.apple.com/us/app/roblox/id431946152, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client URL adreslerindeki İÇERİĞE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE, ayrıca yine bu URL adresinde yer alan İNTERNET ÇERİKLERİNİN ÇIKARTILMASINA,

Roblox uygulamasında sapkınlığı özendirici sanal partilerin düzenlendiği görüldü. 2-) Kararın 5651 sayılı yasanın 8. ve devamı maddeleri uyarınca gereği için ilgili kuruma gönderilmesine,

Roblox uygulamasında terör propagandası 3-) İşbu dosyanın ve kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesi gereğince iki hafta içinde hâkimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunulması ve tutanakla tespit edilen beyanın ve imzanın hâkim tarafından onaylanması suretiyle Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Roblox uygulamasında paylaşılan ve çocukların istismarına neden olan cinsel içerikler ROBLOX UYGULAMASINDA SKANDALLAR

Uygulamada sapkınlığı özendirici sanal partilerin düzenlendiği, çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı, pedofilinin oyun içerisinde yaygınlaştığı, LGBT'nin normalleştirilmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandalarının yapıldığı ortaya çıktı.