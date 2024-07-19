Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma sabah 09.00'da başladı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.