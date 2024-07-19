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Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt için ağırlaştırılmış müebbet ve 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istedi. Özyağcı’nın ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan savcı diğer 3 sanık için beraat isterken duruşma 30 Eylül'e ertelendi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:55
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?

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Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Beraat istemi...

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma sabah 09.00'da başladı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.

Doğukan ÇepDoğukan Çep

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

3 SANIK İÇİN BERAAT İSTENDİ
Sanık Alper Atay'ın suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın ise beraatına karar verilmesini istedi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 30 EYLÜL'DE
Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.

NELER YAŞANMIŞTI?
Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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