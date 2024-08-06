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MSB duyurdu! Hudut Kartalları 1'i PKK/YPG'li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladı

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 17:25 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:25
MSB duyurdu! Hudut Kartalları 1’i PKK/YPG’li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladı

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Kahraman Mehmetçik, hudut hattında kuş uçurtmuyor. Yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 16 şahış yakalandı.

Yakalanan şahıslarından biri PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.

Hudut kartalları 1'i PKK/YPG'li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladıHudut kartalları 1'i PKK/YPG'li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladı

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Hudut kartalları 1'i PKK/YPG'li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladıHudut kartalları 1'i PKK/YPG'li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladı

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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