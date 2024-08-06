MSB duyurdu! Hudut Kartalları 1’i PKK/YPG’li 16 kişiyi Suriye sınırında yakaladı

Kahraman Mehmetçik, hudut hattında kuş uçurtmuyor. Yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 16 şahış yakalandı.
Yakalanan şahıslarından biri PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.
Kahraman Mehmetçik, hudut hattında kuş uçurtmuyor. Yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 16 şahış yakalandı.
Yakalanan şahıslarından biri PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.