SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Instagram'ın savunması ne oldu? Toplantıda META'ya liste verildi: PKK, PYD, FETÖ... | Başkan Erdoğan son noktayı koydu

Instagram'a 'Katalog suçlar' kapsamında erişim engeli getirilmesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Tam istediğimiz sonucu alamadık" ifadelerini kullandı. Toplantıda META'ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra Haniye ve Filistin sansürüsünün kabul edilemez olduğu açık açık söylendi. META yetkilileri PKK konusunda somut adım atmak için niyet beyan etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse, mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" diyerek Instragram'ın erişim engelindeki tartışmalara son noktayı koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:35 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:12
Instagram’ın savunması ne oldu? Toplantıda META’ya liste verildi: PKK, PYD, FETÖ... | Başkan Erdoğan son noktayı koydu

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 'Katalog suçlar' kapsamında kısıtlama getirdiği Instagram'a erişim sağlanamıyor. Birçok kişi Instagram'ın akıbetini merak ederken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Instagram yetkilileri bir araya geldi.

"TAM İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Instagram'a 'Katalog suçlar' kapsamında erişim engeli getirildiInstagram'a 'Katalog suçlar' kapsamında erişim engeli getirildi

Peki, Instagram adına META yetkililerinin masaya oturtulduğu toplantıda neler yaşandı?

INSTAGRAM SAVUNMASI NE OLDU?

META'ya, katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusundaki tutumunun kabul edilemez olduğu mesajı bir kez daha açıkça ifade edildi.

META ise ABD'nin Hamas'ı terör örgütü kabul ettiğini, bu çerçevede paylaşımların algoritmalarla engellendiği savunmasını yaptı.

META'nın PKK konusundaki talebe yeşil ışık yaktığı belirtildiMETA'nın PKK konusundaki talebe yeşil ışık yaktığı belirtildi


İÇERİK LİSTESİ VERİLDİ! META PKK İÇİN ADIM ATACAK

Uraloğlu başkanlığındaki heyet ise örnekleri sıralayarak Türkiye'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ'ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Toplantıda META'nın PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtildi. Türkiye'nin platformdan kaldırılması istediği içerik listesi de şirkete ayrıca sunuldu. Görüşmede terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

META'dan dün yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" denildi.




Instagram'a getirilen erişin engelinin e-ticarete etkisi ne?

'ZARAR TÜRK EKONOMİSİNİN DEĞİL SOSYAL MEDYA UYGULAMASININ'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Instagram'a gelen erişim engelinin e-ticarete olan etkisini değerlendirdi.

E- ticaret pazar yerlerine yapılan yönlendirmeler ve reklamlarla birlikte sosyal medyanın e-ticarette önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Çevikoğlu, "Evet, reklam ve e-ticarete ya da doğrudan bu uygulama üzerinden yapılan ticarette kısmi düşüş yaşanacak. Burada ciddi bir influencer geliri ve reklam geliri oluşuyor. Ancak bu diğer platformlara kayabileceği gibi vatandaşlar bir şekilde yine e-ticaret alışverişlerine de devam edecektir. Yani ortada bir zarar varsa o da Türk ekonomisinin değil sosyal medya uygulamasının olacaktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail vahşetini gizlemek Filistin'in sesini kısmak için her yola tevessül eden sosyal medya şirketlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bilhassa sosyal medya şirketleri gemi azıya çekti, adeta militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Filistin'in şanlı direnişine sanal alemde savaş açıldığının altını çizen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İsmail Haniye'nin şehadeti, bize düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını, batılı ülkelerde İsrail'in kaprislerinin belirlediğini çok net göstermiştir. Her türlü ahlaksızlığı, fuhşiyatı ve terör örgütü destekçiliğini, özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine ve kahraman evlatlarına sanal alemde açıkça savaş açmıştır.

"MAFYA GİBİ DAVRANDIKLARINA BİZZAT ŞAHİT OLUYORUZ"

Gelinen noktada sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz.

Şimdi değerli kardeşlerim, sosyal medya platformlarının bu tavrına esasen yeni tanıklık etmiyoruz. Daha önce Türkiye ile ilgili meselelerde aynı çifte standarda defalarca maruz kaldık. Halen de maruz kalıyoruz. Uyarılarımıza rağmen, FETÖ'den PKK'sına kadar, tüm terör örgütleri, bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Yine bu platformlarda, ülkemizin ortak değerlerine, milletimizin inancına, mukaddesatına, alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şebekeleri, bu mecralarda, istedikleri propagandayı yapıyorlar. Yalan, provokasyon ve kışkırtma, bu platformların en belirgin özelliği haline geldi.

İtibar suikastları sebebiyle şimdiye kadar binlerce insanın hayatı karardı. Nice vatandaşımız mağdur oldu. Ama bu şirketler ellerinde her türlü imkan olduğu halde, mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. Bu konudaki isteksizlikleri maalesef halen devam ediyor. Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca, vatandaşlarımızın mağduriyeti olunca, bizdeki katalog suçlarla mücadelede olunca, bilinçli bir şekilde maalesef esirgiyorlar.

Bu husustaki rahatsızlığımızı daha önce pek çok kez dile getirdik. İlgili kurumumuz vasıtasıyla diyalog hattı da kurmaya çalıştık. Ancak arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

"TÜRKİYE'Yİ BATILILARA ŞİKAYET SIRASINA GİRİYORLAR"

Kardeşlerim, burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum, ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Bakınız Türkiye, egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor. Ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmadan, acaba biz bundan nasıl menfaat sağlarız diyen muhalefet partileri, hemen ayağa kalkıyor. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez olsun eleştirmeyenler, bu platformların sanal alemde estirdikleri faşizme bir çift laf etmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese klavyeye ve ekran başına geçip, sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi batılılara şikayet sırasına giriyorlar.

Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bütün bunlar karşısında kâğıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Kimse kusura bakmasın ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmak da değildir. Rahmetli Malik El Şahbaz'ın tarifiyle, bunun adı ev zenciliğidir. Batıdan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci, ezik olduğu kadar fırsatçı da olan bu ev zencilerinin hayattaki tek varlık gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır.

Bizim bunlarla işimiz yok. Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik, onlara sadece acıyarak baktık. Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor, asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz. Son haftalarda şunu bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını dünyada hak ve özgürlükleri desteklemek için değil, bilakis siyaset ve toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"BUGÜNE KADAR DA BU TÜR YOLLARA TEVESSÜL ETMEDİK"

Sosyal medya platformlarının demokrasi ve toplumsal barış için arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamak, şahsi menfaati uğruna bunlara ses çıkarmamaktır. Biz böyle tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Tabii burada şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok.


TÜRKİYE'NİN HAKLI TALEPLERİ KARŞILANSIN SORUN ÇÖZÜLÜR

Öte yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse, mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" diyerek Instragram'ın erişim engelindeki tartışmalara son noktayı koydu.

Erdoğan şöyle konuştu:


Bugüne kadar da bu tür yollara tevessül etmedik. Ne yaptıysak daima hukuk ve demokrasi zemininde yaptık. Şimdi de amacımız, anayasamızın verdiği imkanlar dahilinde, insanımızın hakkını korumaktır. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse, mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.

Instagrama erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğizInstagrama erişim engeli getirildi! Engelin sebebi ne? Resmi açıklama geldi: Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektirHaniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın
Ticaret Bakanlığı’ndan ayçiçek kararı: 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması yeniden belirlendi
Paris 2024’te yarı final için sahadayız: Türkiye - Çin | CANLI
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik 2 suikastı MİT engelledi! İran ziyareti öncesinde de dikkat çeken uyarı
Fahiş kira fiyatları için uzmanlardan çözüm önerisi! Her semte özel kira gündemde
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etti! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor
ABD’deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi! Trump’tan aptallar çıkışı
Bangladeş’te neler oluyor? Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçmıştı: Öğrenciler ordu komutanı ile görüşecek
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
SON DAKİKA