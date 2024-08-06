SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Beştepe'de kritik zirve! Savunma Sanayi İcra Komitesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 7 aylık aranın ardından toplanıyor. Toplantıda yerli ve milli silah sistemlerine yönelik atılacak adımların yanı sıra savunma sanayinde yapılacak yeni hamleler masada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:50 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:56
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayi İcra Komitesi Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 7 aylık aranın ardından Beştepe'de toplanacak.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERE YENİLERİ EKLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarı ve hedeflerine ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

BEKLENTİ İHRACATTA YENİ REKOR
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde, her yıl yeni rekorların gerçekleştiği savunma sanayii ihracatı da olacak. Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5 buçuk milyar dolar gelir elde etmişti. 2024'teki beklenti ise 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atmak.

YERLİ TEKNOLOJİYE YÖNELİK YENİ ADIMLAR ATILACAK
Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak adımlar da ele alınacak. Yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararlar alınacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA