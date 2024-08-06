1.6 milyon aile faydalanacak! Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bu yıl yapılacak yardımı açıkladı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bu yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere 1,4 milyon ton kömür yardımı yapacak. Kurumun yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve TKİ koordinasyonunda yapılan yerli linyit kömür sevkiyatında, bu yıl içerisinde yaklaşık 1,6 milyon ailenin kömür dağıtımlarından faydalanması hedefleniyor.

TKİ, bu yıl 1,4 milyon ton kömür dağıtacak 22 YILDIR DEVAM EDEN PROJE

Yıl boyunca dağıtılacak toplam kömür miktarı ise 1,4 milyon ton olacak. 22 yıldır devam eden proje, milli enerji kaynağı kömürlerin üretilerek ekonomiye kazandırılması ve yerli kömür üreticilerinin desteklenmesi yönüyle de dikkati çekiyor.