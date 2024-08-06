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ABD'deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum'daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?

Tüm dünyanın gözü ABD'de başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'un üstüne çevrilmiş durumda. Hangi adayın kazanacağı merak konusu olurken, Sabah Gazetesi Mahmut Övür, ABD'deki seçimin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine dair ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın kazanması hem Türkiye için hem de dünya için daha hayırlı diyen Övür, Trump'ın önemli adamlarından birinin Bodrum'a geldiğini ve bir iş adamıyla görüştüğünü duyduğunu da ifade etti.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:07 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:31
ABD’deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?

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Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanırken dünyanın gözü de ABD başkanlık seçimlerinde olacak.

Demokrat Parti'de Joe Biden yerine aday olarak gösterilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Demokrat Parti'de Joe Biden yerine aday olarak gösterilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump

Seçimlerde Demokrat Parti'de Joe Biden yerine aday olarak gösterilen Kamala Harris, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında yarışacak.

Peki, ABD'deki seçimin Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? Sabah Gazetesi Mahmut Övür, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın kazanması hem Türkiye için hem de dünya için daha hayırlı diyen Övür, Trump'ın önemli adamlarından birinin Bodrum'a geldiğini ve bir iş adamıyla görüştüğünü duyduğunu da ifade etti.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump Cumhuriyetçi aday Donald Trump

İşte Övür'ün dikkat çeken o yazısı...

ABD'de hangi adayın kazanacağı sadece ABD içinde değil dünyada da merak ediliyor. Ne de olsa hala dünyanın en belirleyici askeri gücü. Gerçi son yıllarda Rusya -Ukrayna savaşını kışkırtması, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı desteklemesi ve FETÖ-PKK gibi terör örgütleriyle ittifak yapması, "hür dünya" lideri ABD'yi rezil etse de o hala dünyanın en önemli gücü.

Ama bu ikili tavrı, onu kendi içinde bir yol ayrımına getirmiş durumda. Cumhuriyetçilerle, Demokratlar arasında hem siyasi kutuplaşma derinleşti hem de Soykırımcı İsrail'e destek hariç dünyaya bakışları farklılaştı.

Biden yerine aday olarak gösterilen Kamala HarrisBiden yerine aday olarak gösterilen Kamala Harris



Örneğin biri "Ukrayna savaşını durduralım" derken diğeri daha da büyütmek için elinden geleni yapıyor. Biri terör örgütleriyle iş tutarken öteki karşı çıkıyor.

Aslında ABD'nin esas sorunu bütün bu küresel konularda ve iç siyasi sorunlarda uzun yıllardır Demokratların siyaset üretememesi. Doğal olarak Demokratlar yeni ve genç aday çıkarmakta da zorlanıyor. Karizmalarının çizilmesine yola açan, ne söyleyeceğini bilemeyen Biden'a mahkum olmaları ve zorla adaylıktan çektirmeleri de bunu gösteriyor.



Müesses nizamın bütün desteğine, Trump'a yönelik suikasta ve medyanın algı operasyonlarına rağmen yeni adayları Kamala Harris'in de işi zor. Çünkü arkasında çözüm üretemediği devasa bir göç meselesi var ve daha vahimi ABD toplumuna ve dünya halklarına nefes aldıracak yeni bir "Demokrat siyaset" ortaya koymuş değil.

Oysa karşılarında popülist sağ dalgayı arkasına alan hırslı bir Trump var. Trump hem içeriye hem de dünyaya farklı gelebilecek yeni bir siyaset önerisiyle geliyor ve çok da kararlı görünüyor. Bu da Trump'ı güçlü kılıyor.

PEKİ BU SİYASİ TABLO TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Bu noktada doğal olarak, adayların Türkiye'ye yaklaşımı öne çıkıyor. Şu gerçek artık biliniyor; Türkiye ağzıyla kuş tutsa, Demokratların başta FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bakışı değişmeyecek. Rusya-Ukrayna savaşını durdurma, Türkiye'ye yönelik ambargoları kaldırma niyetleri de yok.
Bu nedenle İsrail'e yaklaşım hariç Trump'la ilişki çok daha realist görünüyor. Bu yüzden ne yapacağı çok kestirilmese de Trump'ın kazanması hem Türkiye için hem de dünya için daha hayırlı.



Bu arada bir süre önce ABD'den Trump'ın önemli adamlarından birinin Bodrum'a geldiğini ve bir iş adamıyla görüştüğünü duydum. Bu haber, daha önce yazdığım "ABD'de FETÖ'cüler Trump korkusu yaşıyor" haberiyle yakından ilişkili. Hatırlayın, Trump ilk başkan olduğunda FETÖ'cüler ve Demokratların saldırısıyla en önemli adamı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'i kaybetmişti.

Trump'ın o operasyonu unutmadığı çok açık. Trump kazanır ve Türkiye de iyi bir arka kapı diplomasisi yürütürse en azından FETÖ ve PKK konusunda sürpriz adımlar atılabilir.

FLYNN FETÖ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
Donald Trump'ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı Michael Flynn, FETÖ için, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinin'e sığınak oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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