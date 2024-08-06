ABD’deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?

Örneğin biri "Ukrayna savaşını durduralım" derken diğeri daha da büyütmek için elinden geleni yapıyor. Biri terör örgütleriyle iş tutarken öteki karşı çıkıyor. Aslında ABD'nin esas sorunu bütün bu küresel konularda ve iç siyasi sorunlarda uzun yıllardır Demokratların siyaset üretememesi. Doğal olarak Demokratlar yeni ve genç aday çıkarmakta da zorlanıyor. Karizmalarının çizilmesine yola açan, ne söyleyeceğini bilemeyen Biden'a mahkum olmaları ve zorla adaylıktan çektirmeleri de bunu gösteriyor.

Müesses nizamın bütün desteğine, Trump'a yönelik suikasta ve medyanın algı operasyonlarına rağmen yeni adayları Kamala Harris 'in de işi zor. Çünkü arkasında çözüm üretemediği devasa bir göç meselesi var ve daha vahimi ABD toplumuna ve dünya halklarına nefes aldıracak yeni bir "Demokrat siyaset" ortaya koymuş değil. Oysa karşılarında popülist sağ dalgayı arkasına alan hırslı bir Trump var. Trump hem içeriye hem de dünyaya farklı gelebilecek yeni bir siyaset önerisiyle geliyor ve çok da kararlı görünüyor. Bu da Trump'ı güçlü kılıyor. PEKİ BU SİYASİ TABLO TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? Bu noktada doğal olarak, adayların Türkiye'ye yaklaşımı öne çıkıyor. Şu gerçek artık biliniyor; Türkiye ağzıyla kuş tutsa, Demokratların başta FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bakışı değişmeyecek. Rusya-Ukrayna savaşını durdurma, Türkiye'ye yönelik ambargoları kaldırma niyetleri de yok. Bu nedenle İsrail'e yaklaşım hariç Trump'la ilişki çok daha realist görünüyor. Bu yüzden ne yapacağı çok kestirilmese de Trump'ın kazanması hem Türkiye için hem de dünya için daha hayırlı.





Bu arada bir süre önce ABD'den Trump'ın önemli adamlarından birinin Bodrum'a geldiğini ve bir iş adamıyla görüştüğünü duydum. Bu haber, daha önce yazdığım "ABD'de FETÖ'cüler Trump korkusu yaşıyor" haberiyle yakından ilişkili. Hatırlayın, Trump ilk başkan olduğunda FETÖ'cüler ve Demokratların saldırısıyla en önemli adamı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'i kaybetmişti.



Trump'ın o operasyonu unutmadığı çok açık. Trump kazanır ve Türkiye de iyi bir arka kapı diplomasisi yürütürse en azından FETÖ ve PKK konusunda sürpriz adımlar atılabilir.

FLYNN FETÖ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Donald Trump'ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı Michael Flynn, FETÖ için, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinin'e sığınak oluyor." ifadelerini kullanmıştı.