6 yıldır kapalı olan havuz için 42 milyon TL’lik adrese teslim ihale! CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandal

CHP 'li yandaşa verilen ihalelerdeki en büyük skandalın ise Ankapark'la ilgili olduğu ortaya çıktı. 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihalede şu anda aktif olmayan Ankapark için toplam 34 milyon 670 bin 668 liralık havuz yalıtım ihalesi yapıldığı öğrenildi.

Skandal ihaleyi ortaya çıkaran AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın konuştu. Yalçın, ihalelerin adrese teslim olduğunu belirtti ve CHP grup sözcüsünün yöneticisi olduğu bir firmaya verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

''CHP grup sözcüsü Gül Eda Hür Hanım Efendi, Çankaya Meclis Üyesi kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Büyükşehir Belediyesi'nde grup sözcüsü. Gül Eda Hür hanımefendinin yönetici olduğu AHED Plastik isimli şirketle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 42 Milyon liralık toplamda beş tane ihale aldı. Bakın ben de ihale ediyorum ancak bu ihale değil. Çünkü bu 3G usulüyle yapılmış. 3G istisna kapsamı demektir. Yani davetiye usulü yapılmış bir alımdır. Açık bir ihale değildir. Şeffaf değildir. Tamamen kapalı olarak yapılmış Mansur Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim verilmiş iştir bu 5 tane iş.''