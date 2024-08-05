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Paris'teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı

Dünya genelinde LGBT terörü her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Toplum yapısını tehdit eden LGBT terörü Paris 2024 Olimpiyatları’nda bir kere daha ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT propagandasına tepki göstermiş, Papa'yı arayacağını ifade etmişti. Bu gelişmelerden sonra üzüntü duyduğunu dile getiren Papa'nın açıklamasını Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now, Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısı olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan için 'Francis'e Fısıldayan Adam' denildi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 18:54 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 19:24
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı

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BAŞKAN'DAN PAPA'YA TELEFON
Dünyanın dört bir yanı bu görüntülerle çalkalanırken en sert tepki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Görüntüler sonrası Papa'yı arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söylediği aktarıldı.

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Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa'ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor

GÖRÜŞME SONRASI PAPA'DAN AÇIKLAMA
Vatikan, Papa Francis'in açılış töreniyle ilgili sözlerini şu ifadelerle paylaştı: "Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki bazı sahnelerden üzüntü duymuş olup, son günlerde birçok Hıristiyan ve diğer dinlere inananların rencide edilmesinden duyulan üzüntüyü dile getirmek üzere yükselen seslere katılmaktadır. Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, birçok insanın dini inançlarıyla alay eden imalarda bulunulmamalıdır."

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KATOLİK MEDYASINDAN BAŞKAN'A ÖVGÜLER
Bu gelişmeler sonrası Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now'ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., Paris Olimpiyatları'nın açılışıyla ilgili analiz yazısı yazdı. Allen Jr., Papa Francis'in 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirttiği açıklamasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politik bir başarısı olarak değerlendirdi.

"TIKANIKLIĞI AÇAN ERDOĞAN OLDU"
Crux Now kurucusu ve editörü Allen Jr., yayımladığı analiz yazısında, Papa Francis'in Son Akşam Yemeği temalı Paris Olimpiyatları açılışına ilişkin açıklama yapmakta geciktiğine vurgu yaparak, "Vatikan'ın açıklaması Cumartesi akşamı saat 19:47'de yayınlandı ki bu acil bir durum dışında bir bildiri yayınlamak için alışılmadık bir saattir. Söz konusu tören tam sekiz gün önce gerçekleştiğinden, bunun bu nitelikte olmadığı açıktır. Vatikan'ın, Papa'nın bir hafta önceki Pazar Angelus konuşması da dahil olmak üzere, daha tipik bir şekilde yorum yapmak için pek çok şansı vardı. Sonunda tıkanıklığı açan Erdoğan oldu" dedi.

"MÜTHİŞ BİR SİYASİ AKTÖR"
Allen Jr., Erdoğan hakkında kaleme aldığı bölümde ise "Hedefleri ya da taktikleri ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir siyasi aktör olduğuna şüphe yok" dedi. Allen Jr., Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç olarak konumlandırdığını, tüm bunları yaparken de güçlü bir iç destek tabanını elinde tuttuğunu dile getirdi.

Papa Francis.Papa Francis.

FRANCIS'E İSTEDİĞİNİ YAPTIRDI
Allen Jr., Erdoğan'ın açılış töreniyle ilgili açıklamaları ve Francis'i arayarak rahatsızlığını belirtmesiyle Papa'ya istediğini yaptırdığını yazdı. Crux Now'da yer alan haberde, "Cumartesi günü, Türk lider özgeçmişine tartışmasız en az diğerleri kadar etkileyici bir başarı daha ekledi: Papa Francis'i, açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etmek. Bu durumda ise Papa'nın sekiz gün önce Paris Olimpiyatları'nın açılış töreniyle ilgili tartışmalar hakkında nihayet konuşması" ifadeleri kullanıldı.

Türk siyasetinde lakapların sık sık kullanıldığına dikkat çeken Allen Jr., "Şimdi bu büyüyen listeye başka bir lakabın eklenip eklenmeyeceğini göreceğiz: 'Francis'e Fısıldayan Adam' olarak Erdoğan" dedi.

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