Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı

GÖRÜŞME SONRASI PAPA'DAN AÇIKLAMA Vatikan, Papa Francis 'in açılış töreniyle ilgili sözlerini şu ifadelerle paylaştı: "Vatikan, Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış törenindeki bazı sahnelerden üzüntü duymuş olup, son günlerde birçok Hıristiyan ve diğer dinlere inananların rencide edilmesinden duyulan üzüntüyü dile getirmek üzere yükselen seslere katılmaktadır. Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, birçok insanın dini inançlarıyla alay eden imalarda bulunulmamalıdır."

KATOLİK MEDYASINDAN BAŞKAN'A ÖVGÜLER

Bu gelişmeler sonrası Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now'ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., Paris Olimpiyatları'nın açılışıyla ilgili analiz yazısı yazdı. Allen Jr., Papa Francis'in 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirttiği açıklamasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politik bir başarısı olarak değerlendirdi.

"TIKANIKLIĞI AÇAN ERDOĞAN OLDU"

Crux Now kurucusu ve editörü Allen Jr., yayımladığı analiz yazısında, Papa Francis'in Son Akşam Yemeği temalı Paris Olimpiyatları açılışına ilişkin açıklama yapmakta geciktiğine vurgu yaparak, "Vatikan'ın açıklaması Cumartesi akşamı saat 19:47'de yayınlandı ki bu acil bir durum dışında bir bildiri yayınlamak için alışılmadık bir saattir. Söz konusu tören tam sekiz gün önce gerçekleştiğinden, bunun bu nitelikte olmadığı açıktır. Vatikan'ın, Papa'nın bir hafta önceki Pazar Angelus konuşması da dahil olmak üzere, daha tipik bir şekilde yorum yapmak için pek çok şansı vardı. Sonunda tıkanıklığı açan Erdoğan oldu" dedi.