SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 🔴📲 5 Ağustos 2024 kabine KAÇTA BİTECEK? 19.00'da Instagram açılacak mı, ne zaman belli olacak?

Kabine Toplantısı Instagram açılacak mı sorusu için araştırmalar hızlandı? Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde öne çıkan konuların değerlendirildiği Kabine Toplantısı, bugün Beştepe'de gerçekleşecek. Son olarak 16 Temmuz tarihinde düzenlenen toplantının ardından, gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı, saat 14:00'te başladı. Peki, kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 18:12 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 18:28
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 🔴📲 5 Ağustos 2024 kabine KAÇTA BİTECEK? 19.00’da Instagram açılacak mı, ne zaman belli olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni haftanın ilk günü ile birlikte, Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ile ilgili kritik kararların alınacağı bu toplantı, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başladı.

AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

Son olarak 16 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILCAK?

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor. Toplantının sona ermesinin ardından 19.00 sularında açıklanması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİ

Kabine gündeminde ise; Orta Doğu'daki son durum, terörle mücadele, Ankara'da yapılan esir takası, kayıt dışılık gibi konuların bulunacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile artan tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Benzin indirimi bu gece yarısı başlıyor! 81 il benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları! Yeni tabela ortaya çıktıBenzin indirimi bu gece yarısı başlıyor! 81 il benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları! Yeni tabela ortaya çıktı
Benzin indirimi bu gece yarısı başlıyor! 81 il benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları! Yeni tabela ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Filistin için ’Kudüs Paktı’ önerisi! Türkiye öncülük etsin dedi... Suriye, Irak, Mısır...
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…
Başkan Erdoğan’dan ’Instagram’ açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail’in suç ortağı Batı... Küresel sistem iflas etti
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Blinken resmen saldırı için saat verdi: Biden’dan kritik hamle! Havalimanlarında kaçış trafiği
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Türkiye’nin haklı talepleri karşılanırsa sorun çözülür
İsrail’den Akdeniz hamlesi: Ulaştırma Bakanı Regev Yunanistan ve Kıbrıs’tan yardım istedi! Başkan Erdoğan açıkça uyarmıştı: Üssü görmeleri yeter
Küresel piyasalarda kara pazartesi! ABD’deki resesyon endişesi piyasaları altüst etti! | Japonya’da 19987’den beri bir ilk
EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025’te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...
Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi
Bangladeş’te neler oluyor? Ölü sayısı artıyor! Ordu ’istifa et’ demişti: Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçtı
SON DAKİKA