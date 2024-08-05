KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 🔴📲 5 Ağustos 2024 kabine KAÇTA BİTECEK? 19.00’da Instagram açılacak mı, ne zaman belli olacak?

Yeni haftanın ilk günü ile birlikte, Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ile ilgili kritik kararların alınacağı bu toplantı, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başladı.

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