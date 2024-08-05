KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 🔴📲 5 Ağustos 2024 kabine KAÇTA BİTECEK? 19.00’da Instagram açılacak mı, ne zaman belli olacak?

Yeni haftanın ilk günü ile birlikte, Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ile ilgili kritik kararların alınacağı bu toplantı, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başladı.
Yeni haftanın ilk günü ile birlikte, Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ile ilgili kritik kararların alınacağı bu toplantı, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te başladı.
AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?
Son olarak 16 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı'nın 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
İNSTAGRAM NE ZAMAN AÇILCAK?
Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor. Toplantının sona ermesinin ardından 19.00 sularında açıklanması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİ
Kabine gündeminde ise; Orta Doğu'daki son durum, terörle mücadele, Ankara'da yapılan esir takası, kayıt dışılık gibi konuların bulunacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile artan tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik adımların da görüşülmesi bekleniyor.