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Instagram kullanmak için VPN kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmasın!

Instagram'ın İsrail'in suikastına uğrayarak şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkındaki paylaşımları kısıtlamasının ardından BTK harekete geçti. Instagram'a erişimin engellenmesiyle birlikte birçok kullanıcı VPN'lere yöneldi. Ancak VPN kullananları bekleyen tehlike çok daha büyük. Uzmanlar VPN’nin güvenlik açığı içerdiğini, şifrelerinizin ya da kişisel bilgilerinizin çalınıp, satılabileceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 08:12 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:16
Instagram kullanmak için VPN kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmasın!

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Instagram uygulamasına ülkemizde BTK tarafından erişim kısıtlaması getirilmesiyle birlikte kullanıcıların VPN kullanımı son günlerde yaygınlaşmış durumda.Erişim engeli bulunan sitelere girebilmek için kullanılan VPN'ler, yani sanal özel ağlar birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Marmara Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

SİBER KORSANLARA DİKKAT!
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, VPN uygulamaları vasıtasıyla siber korsanların kişisel bilgileri ele geçirebileceğinin altını çizen Kırık, ''VPN (Virtual Private Network) kullanımı, internet trafiğinizi şifreleyerek ve anonimleştirerek genellikle daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlar. Instagram'a BTK tarafından erişim engeli gelmesi nedeniyle VPN uygulamalarının indirilmesinde ciddi bir artış yaşandı. Tabii bu durum siber korsanların da iştahını kabartmış durumda. Özellikle bazı ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN uygulamaları, kullanıcıların şifrelerini ve diğer hassas bilgilerini çalabilir. Bu uygulamalar, internet trafiğinizi izleyerek ve kaydederek, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir. Özellikle ücretsiz VPN hizmetleri, gelir elde etmek için kullanıcı verilerini toplama ve satma yoluna gidebilirler. Nitekim kullanıcıların bazıları bu tehditlerle karşı karşıya kaldığını sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarda aktarmaktadır.'' ifadelerini kullandı.



ÜCRETSİZ DAHA RİSKLİ
Kullanıcıların bu tür risklerden korunmak için mümkünse tanınmış ve güvenilir VPN sağlayıcılarını tercih etmelerini söyleyen Kırık, ''Güvenli VPN'ler, güçlü şifreleme protokolleri kullanır ve kayıt tutmama politikalarına sahip olurlar. Kullanıcı yorumları ve bağımsız incelemeler de VPN seçimi konusunda rehberlik edebilir. Ayrıca, ücretsiz VPN'lerden kaçınılması ve ücretli, saygın hizmetlerin tercih edilmesi önerilir. Zira ücretsiz VPN uygulamaları çoğu zaman farklı riskleri beraberinde getirebilmektedir'' şeklinde konuştu.

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RİSKLERE BİR GÖZ ATIN

Milliyet'te yer alan habere göre, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan riskleri ve sorunları dört maddede şöyle sıraladı:

"Gizlilik sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayabilir ve 3. şahıslarla paylaşabilir. Bu durum, kişisel bilgilerinizin kötüye kullanılmasına yol açabilir.

Güvenlik açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşabilir ve verilerinizi çalabilir.

Yavaş bağlantı: Bazı VPN'ler, internet bağlantınızı yavaşlatabilir ve Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Hukuki sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir."

'ELE GEÇİRMEK İÇİN YARIŞ VAR'

Gizli servislerin de güvenilir bu yazılımları ürettiklerini, yaydıklarını ve ücretsiz kuran kişilerin internet trafiğini takip ettiğini belirten Tamer Şahin, "Uygulama mağazalarına şu an baktığımızda Android'de ve İOS'ta bir anda oyun yerine VPN yazılımlarının ilk 10'a girdiğini gördük. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük yarış var" dedi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçunun cezası, 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasını içerir. Bu cezanın yanı sıra, suçtan elde edilen menfaatin 2 katından az olmamak üzere adli para cezası da hükmedilebilir.

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