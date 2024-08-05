HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Öğle saatlerine dikkat! İstanbul dahil birçok ilde yağış! | 5 Ağustos 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Amasya'nın kuzeyi, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı