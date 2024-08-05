Ankara’daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT’i yere göğe sığdıramadı

Sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini anlatan Rus sanatçı, kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu anlattı.

"MİT GÖREVLİLERİ ÇOK HAVALIYDI" Tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu söyleyen Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler çok ciddiydi. Hepsi siyah takım elbiseler giymişti, Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler." dedi.

"PARFÜM KOKULARI ETRAFI KAPLIYORDU" Rus sanatçı, MİT personelinden "Kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklılardı. Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı." sözleriyle bahsetti. Ankara'da tarihi casus takası! 7 SENE HAPSE MAHKUM EDİLDİ Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı. Skochilenko, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kabul edilen dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi. Esir takasıyla kimler ülkesine döndü?