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Ankara'daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT'i yere göğe sığdıramadı

MİT’in öncülüğünde Ankara’da gerçekleştirilen tarihi takas dünya gündeminden düşmüyor. Esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko, verdiği röportajda MİT’i yere göğe sığdıramadı. Skochilenko, "Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Siyah takım elbiseli, çok havalı ve parfüm kokuyorlardı" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:54 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 11:24
Ankara’daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT’i yere göğe sığdıramadı

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Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

TARİHİ OPERASYON

MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu kusursuz şekilde gerçekleştirerek tarihi bir operasyona imza attı.

Tüm dünyanın gıpta ile izlediği ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye teşekkür ettiği dev takastaki isimlerden biri, Rus sanatçı Sasha Skochilenko'ydu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dev takastaki isimlerden Sasha adıyla tanınan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı.

Sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini anlatan Rus sanatçı, kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu anlattı.

"MİT GÖREVLİLERİ ÇOK HAVALIYDI"

Tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok "havalı" olduğunu söyleyen Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler çok ciddiydi. Hepsi siyah takım elbiseler giymişti, Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler." dedi.

"PARFÜM KOKULARI ETRAFI KAPLIYORDU"

Rus sanatçı, MİT personelinden "Kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklılardı. Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı." sözleriyle bahsetti.

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7 SENE HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı.

Skochilenko, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kabul edilen dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.

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