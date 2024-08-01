Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür

Rusya'ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.
Putin'e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti. Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.
Almanya Başbakan Olaf Scholz, havalimanında açıklamalarda bulundu.
KİMLER EVİNDE DÖNDÜ?
ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.
Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.
Operasyonda takas edilen bu kişiler arasında The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.
The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich
EVAN GERSHKOVİCH
Gershkovich, 1991'de ABD'de Sovyetler Birliği döneminde ülkeyi terk eden Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri Rusçanın konuşulduğu bir ortamda büyüyen Gershkovich, gazetecilik kariyerine 2016'da New York Times'da haber asistanı olarak başladı.
2017'den itibaren Moskova'da The Moscow Times ve AFP için çalışan Gershkovich, 2022'de ABD'nin WSJ gazetesinin Moskova ofisinde muhabir olarak çalışmaya başladı.
Gershkovich, Mart 2023'te Moskova'nın yaklaşık 1600 kilometre doğusundaki Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı gazetecinin "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
Gershkovich, bir Rus tank fabrikasından "gizli bilgi" toplamak üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışmakla suçlandı. Gershkovich başta olmak üzere WSJ ve ABD yetkilileri bu iddiaları reddederken, ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Gershkovich'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirdi.
Bir yıldan fazla süren mahkeme sonunda Gershkovich, temmuzda casusluktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezası aldı.
Gershkovich, Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Rusya'da casusluk suçundan mahkum edilen ilk ABD'li gazeteci oldu. Gershkovich'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.
Eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan
PAUL WHELAN
Kanada doğumlu ve aynı zamanda ABD, İngiltere ve İrlanda vatandaşlıklarına sahip eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Aralık 2018'de casusluk suçlamasıyla Moskova'da gözaltına alındı.
Rus mahkemesi tarafından Haziran 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Whelan, kendisine yöneltilen ABD istihbaratı adına Rusya hakkında casusluk suçlamalarını reddetti. ABD Başkanı Joe Biden, Whelan'ın ABD'ye dönebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurmuştu.
Whelan, takas anlaşmasıyla serbest bırakılanlar arasında en uzun süre hapiste yatan kişi oldu.
Rusya, eski ABD deniz piyadesinin ülkede gizli bilgi topladığını öne sürüyordu. Soruşturmayı yürüten müfettişler, Whelan'ın Moskova'daki Metropol Otel'de gözaltına alındığında gizli bilgiler içeren bir sabit diske sahip olduğunu açıklamıştı.
Whelan, bir arkadaşının düğünü için Rusya'da bulunduğunu ve cihazın Rus bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini savunarak, diskin içinde tatil fotoğrafları olduğunu sandığı yönünde ifade vermişti.
Rus muhalif İlya Yaşin
İLYA YAŞİN
Rusya'da muhalif siyasi faaliyetleriyle tanınan İlya Yaşin, ülkede düzenlenen çok sayıda gösteride yer almış ve kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.
Rusya Adalet Bakanlığı, yurt dışından ödeme aldığı gerekçesiyle Yaşin'i 2022'de yabancı ajan listesine ekledi. Rus ordusu hakkında internet üzerinden asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle aynı yıl göz altına alınan Yaşin, mahkeme tarafından 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yaşin, Rusya'da aşırılıkçılıktan tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın yardımcılarından birisi olarak da tanınıyordu.