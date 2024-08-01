Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür

ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttü.

Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi DİYALOG KANALLARINI MİT KURDU Tarihe geçen casus takasında diyalog kanallarının kurulmasını MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

Rus muhalif İlya Yashin



HANGİ İSİMLER TAKAS KAPSAMINA ALINDI?



Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu.

Bu kişiler arasında; RF'de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, LOJİSTİK PLANLAMA... HER SAFHAYI MİT YÖNETTİ



Müzakere sürecinden takas anına kadar operasyonu her safhasını MİT yönetti.



Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılanırken yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

MİT REHİNELERİ UÇAKTAN ALDI GÜVENLİ ALANA İNTİKAL ETTİRDİ



Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da da rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeni ile şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçakların dönüşü de yine MİT'in onayı gerçekleştirildi.