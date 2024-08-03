Tarihi takasın arka planı: Kimler Türkiye’den yardım istedi? Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dün(1 Ağustos) büyük bir "takas" operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
7 ÜLKE 26 KİŞİ
MİT'in hakemliğinde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi gerçekleştirildi.
Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.
Tarihi takas Ankara'da gerçekleştirildi
Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.
KRİTİK İSİMLER TAKAS EDİLDİ
Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whela, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.
Takas anlaşmasının nihai hedefinin ABD açısından Paul Whelan, Rusya açısından ise Vadim Krasikov'un serbest bırakılması olduğu öğrenildi.
Rusya'daki mahkumlar takas için Ankara'ya götürülmek üzere Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda uçağa bindirildi
BIDEN VE PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
TARİHİ OPERASYONUN ARKA PLANI
Peki tarihi operasyonun arka planında neler yaşandı? MİT bu kritik süreci nasıl yönetti? Kimler Türkiye'den yardım istedi?
Süreç, 16 Haziran 2021'de Cenevre'de gerçekleşen ABD-Rusya zirvesinde başladı. Burada bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin, iki ülke arasındaki mahkûm sorunlarıyla ilgili istihbarat teşkilatları arasında diyalog hattı kurulması konusunda anlaşmaya vardı. ABD sürecin en başında 2018'de Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Paul Whelan'ın serbest bırakılmasını amaçlıyordu. Washington yönetiminin elinde Whelan'a karşı Rusya'yı takasa ikna edebilecek bir tutuklu ise yoktu. Aralık 2022'de Slovenya'da iki Rus casusun tutuklanması, ABD yönetimini harekete geçirdi ve CIA Rusya'ya Whelan karşılığında iki casusun takasını teklif etti ama Rusya reddetti.
ABD savunma ve dışişleri yetkilileri, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a küçük çaplı bir takas yerine birçok ismin dahil edileceği bir anlaşmanın Rusya'dan olumlu karşılık bulabileceğini raporladı ve Blinken bu konuyu Mart 2023'te Biden'a aktardı. Bu sırada Rusya'nın WSJ muhabiri Evan Gershkovich'i ajanlık suçlamasıyla tutuklaması, sürecin daha da zorlaşmasına neden oldu.