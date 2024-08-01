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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Tarihi esir takası sonrası özel teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarihi esir takası sonrası gerçekleştirilen görüşmede ABD Başkanı Biden, takasın sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 22:02 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:40
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Tarihi esir takası sonrası özel teşekkür

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden.

ERDOĞAN'DAN NETANYAHU TEPKİSİ
Başkan Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi.Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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