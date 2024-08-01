Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Tarihi esir takası sonrası özel teşekkür

Ankara'da tarihi casus takası böyle gerçekleştirildi.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.