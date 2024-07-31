Meta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyor

Haniye'nin şehit düşmesinin ardından milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.

META RESMEN SANSÜR UYGULADI

Sosyal medya Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta ise Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" ifadelerini kullandı.

Instagram Haniye ile ilgili paylaşımları tek tek sansürlerken Meta'ya ise tepki yağdı.

Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruyor. Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında siyonizmin "İsrailli bireyler" için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.

HANİYE İRAN'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye, kaldığı konuta yapılan füzeli saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den ise saldırı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.