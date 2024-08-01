Son dakika: MSB ’Bölgede risk artıyor’ diyerek uyardı... Gazze için ’derhal ve koşulsuz ateşkes’ çağrısı

Hayalet şehir Gazze



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMLARINA TEPKİ

MSB, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı Kararı'na rağmen İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakıldı. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir."

"İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırıyor" denilen açıklamada ateşkes çağrısı yapıldı:

"İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."



DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunuyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlandı.