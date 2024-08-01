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Başkan Erdoğan'dan YAŞ toplantısı önemli açıklamalar: "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantı öncesi Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Son günlerde ABD'nin desteğini alarak bölgede kanlı suikastlar gerçekleştiren İsrail'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 13:23 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 13:23
Başkan Erdoğan’dan YAŞ toplantısı önemli açıklamalar: Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

İsrail Başbakanı Netanyahuİsrail Başbakanı Netanyahu
ABD VE İSRAİL'DEN KANLI ORTAKLIK
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.

SÜREÇ NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI BAŞLADI
Gazze'de yaptığı katliamlar ve UCM'nin aldığı kararların ardından köşeye sıkışan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor.

Netanyahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmış, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etmişti.

SOYKIRIMI İNKAR ETTİ
Kongre'de bir saat boyunca konuşan ve alkış yağmuruna tutulan Netanyahu, Gazze'de sivilleri öldürdüklerini inkar etmiş ve "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU ABD'DE KENDİNİ AKLADI YENİ KATLİAMLAR İÇİN DESTEK ALDI
Aynı günlerde ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu. Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazmıştı.

Katiller buluştu!

FİTİLİ GOLAN SALDIRISI ATEŞLEDİ
ABD basını Netanyahu'nun kirli planını yazarken 27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

PLANI HAREKETE GEÇİRDİLER
Saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'de binlerce kişiyi öldürmemiş gibi mağdur rolüne bürünerek daha önceden hazırladığı planı harekete geçirdi.

Netanyahu sözde ABD programını yarıda kesip İsrail'e geri döndü ve Güvenlik Kabinesi'ni topladı. Bu noktadan sonra ABD'nin desteğini alan İsrail 30 Temmuz akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken İsrail ordusu, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.

LÜBNAN SALDIRISINI ÜSTLENİP HANİYE'YLE İLGİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER
Bu saldırıdan 7 saat sonra İran'ın başkenti Tahran'da olan Hamas Lideri Haniye'nin şehit edildiği haberi ajanslara yansıdı. Katil İsrail, Lübnan'daki saldırıyı üstlenirken Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili sessizliğe büründü.

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