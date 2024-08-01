Başkan Erdoğan'dan YAŞ toplantısı önemli açıklamalar: "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

İsrail Başbakanı Netanyahu

ABD VE İSRAİL'DEN KANLI ORTAKLIK

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.

SÜREÇ NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI BAŞLADI

Gazze'de yaptığı katliamlar ve UCM'nin aldığı kararların ardından köşeye sıkışan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor.

Netanyahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmış, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etmişti.

SOYKIRIMI İNKAR ETTİ

Kongre'de bir saat boyunca konuşan ve alkış yağmuruna tutulan Netanyahu, Gazze'de sivilleri öldürdüklerini inkar etmiş ve "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.