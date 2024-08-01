Başkan Erdoğan'dan YAŞ toplantısı önemli açıklamalar: "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."
İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD VE İSRAİL'DEN KANLI ORTAKLIK
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.
SÜREÇ NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI BAŞLADI
Gazze'de yaptığı katliamlar ve UCM'nin aldığı kararların ardından köşeye sıkışan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor.
Netanyahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmış, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etmişti.
SOYKIRIMI İNKAR ETTİ
Kongre'de bir saat boyunca konuşan ve alkış yağmuruna tutulan Netanyahu, Gazze'de sivilleri öldürdüklerini inkar etmiş ve "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.
NETANYAHU ABD'DE KENDİNİ AKLADI YENİ KATLİAMLAR İÇİN DESTEK ALDI
Aynı günlerde ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu. Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazmıştı.
FİTİLİ GOLAN SALDIRISI ATEŞLEDİ
ABD basını Netanyahu'nun kirli planını yazarken 27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
PLANI HAREKETE GEÇİRDİLER
Saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'de binlerce kişiyi öldürmemiş gibi mağdur rolüne bürünerek daha önceden hazırladığı planı harekete geçirdi.
Netanyahu sözde ABD programını yarıda kesip İsrail'e geri döndü ve Güvenlik Kabinesi'ni topladı. Bu noktadan sonra ABD'nin desteğini alan İsrail 30 Temmuz akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken İsrail ordusu, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.
LÜBNAN SALDIRISINI ÜSTLENİP HANİYE'YLE İLGİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER
Bu saldırıdan 7 saat sonra İran'ın başkenti Tahran'da olan Hamas Lideri Haniye'nin şehit edildiği haberi ajanslara yansıdı. Katil İsrail, Lübnan'daki saldırıyı üstlenirken Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili sessizliğe büründü.