Gazi Meclis’i hedef alan köpekperest provokasyona geçit yok! Berna Laçin hakkında resen soruşturma

Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor.
'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin harekete geçildi. Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.
CHP, TİP, DEM SABOTAJI... 'SOKAK SAVAŞI' TEHDİDİ
Komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken CHP medyasında 'Sokak savaşı' tehditleri yapıldı.