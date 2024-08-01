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Gazi Meclis'i hedef alan köpekperest provokasyona geçit yok! Berna Laçin hakkında resen soruşturma

Berna Laçin, başıboş köpeklerle ilgili yasanın TBMM'den geçmesi sonrası AK Parti ve MHP'li vekilleri hedef gösterip Gazi Meclis'e hakaret etti. Skandal paylaşım sonrası harekete geçildi. Laçin hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 14:22 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 14:52
Gazi Meclis’i hedef alan köpekperest provokasyona geçit yok! Berna Laçin hakkında resen soruşturma

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Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor.

'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin harekete geçildi. Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.
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CHP, TİP, DEM SABOTAJI... 'SOKAK SAVAŞI' TEHDİDİ

Komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken CHP medyasında 'Sokak savaşı' tehditleri yapıldı.
Gazi Meclis, AK Parti ve MHP'li vekilleri hedef gösteren skandal paylaşımGazi Meclis, AK Parti ve MHP'li vekilleri hedef gösteren skandal paylaşım

SKANDAL PAYLAŞIM

Muhalif kimliğiyle ön planda olan Berna Laçin ise yasanın TBMM'den geçmesi sonrası Gazi Meclis'i hakaretlerle hedef aldı.

X hesabından yasaya kabul imzası veren AK Parti ve MHP'li vekillerin fotoğrafını paylaşan Laçin, "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" ifadelerini kullandı.
Berna LaçinBerna Laçin


Skandal paylaşım sonrası harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laçin hakkında TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen "TBMM'yi Alenen Aşağılama" resen soruşturma başlatıldı.



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