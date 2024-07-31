Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: İsrail bölge savaşının ilk tetiğini çekmiştir

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da terör devleti İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit oldu. İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Haniye'nin şehit edilmesi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.

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Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



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- Netanyahu savaşı bölgede yaymak istiyor. 7 Ekim'de "Bölgede tüm sınırlar değişecek" açıklaması yaptı.- Dünya barışının kili Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kilidi Filistin'de barıştır.- Bugün artık yeni bir güne geçilmiştir. İsrail bölge savaşının ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliği tehdit altında.- Çocuk öldüreni alkışlarsanız o da başka eylemlere girişir.Detaylar geliyor...