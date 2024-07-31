Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: İsrail bölge savaşının ilk tetiğini çekmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Haniye'nin şehit edilmesi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.
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- Netanyahu savaşı bölgede yaymak istiyor. 7 Ekim'de "Bölgede tüm sınırlar değişecek" açıklaması yaptı.
Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Dünya barışının kili Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kilidi Filistin'de barıştır.
- Bugün artık yeni bir güne geçilmiştir. İsrail bölge savaşının ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliği tehdit altında.
- Çocuk öldüreni alkışlarsanız o da başka eylemlere girişir.
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