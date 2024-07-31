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Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi'nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye'den 'özel' teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit oldu. Haniye'nin şehadeti sonrası Türkiye İsrail'e sert tepki gösterirken "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı" denildi. Öte yandan İsmail Haniye 2021'de Turkuvaz Medya Merkezi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuş, "Filistin davasını dünya gündemine taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederim" demişti. Haniye, ümmeti hedef alan İsrail'e karşı en etkili ve dik duruşu Türkiye'nin sergilediğini söylemişti.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 09:36 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 09:37
Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz 1

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.

Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz 2

NEDEN TAHRAN'DAYDI? HAMAS 'İNTİKAM' DEDİ

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonra Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi. Hamas İsrail'den intikam alacaklarını ilan etti.

Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz 3

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

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