Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi'nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye'den 'özel' teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.
NEDEN TAHRAN'DAYDI? HAMAS 'İNTİKAM' DEDİ
Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonra Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi. Hamas İsrail'den intikam alacaklarını ilan etti.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" açıklamasını yaptı.