Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi'nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye'den 'özel' teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz

1 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.



2 NEDEN TAHRAN'DAYDI? HAMAS 'İNTİKAM' DEDİ



Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonra Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi. Hamas İsrail'den intikam alacaklarını ilan etti.

