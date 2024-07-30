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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan normalleşme sürecini değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan normalleşme sürecini değerlendirdi. Özel, "Normalleşme, sokakta satın alındı" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan normalleşme sürecini değerlendirdi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan normalleşme sürecini değerlendirdi. Özel, "Normalleşme, sokakta satın alındı" dedi. Siyasi gerilimin Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığını söyleyen Özel, "CHP'ye de faydası yok. Millet, yumuşama istiyor" ifadesini kullandı. Seçimin ardından 25 ile ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Özel, "Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var" diye konuştu.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan Özel, Türkiye'de gerginlikten beslenenlerin olduğunu da söyledi, "Sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?" dedi. Özel şöyle devam etti: "Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum. İktidar ile muhalefet elbette gerginlik yaşayabilir. Fakat nezaketi ve müzakere zeminini hiç kaybetmemek gerekir" diye konuştu.

Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özelden sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler varSiyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özelden sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var

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