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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Kacır, 30 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını ifade ederek "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi. TOGG 4x4'ün ne zaman çıkacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kacır, "2025 TOGG'un yılı olacak" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 18:28 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 19:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Kacır, 30 milyoar dolarlık kaynak ayrıldığını ifade ederek "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.

TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?

Peki Türkiye'nin Teknolojik Atılım Projesi HIT-30 nedir? Türkiye'nin kalkınmasına nasıl yön verecek? HIT-30'un 2030 hedefleri hangi sektörleri kapsıyor? Türkiye'nin Teknolojik Atılım Projesi HIT-30 küresel ölçekte rekabete girerek etki oluşturan kollar hangileri? Türk İHA'ları dünya gündeminde HIT-30'un türk savunmasına katkıları ne olacak? Türkiye yatırımcıların gözdesi küresel yatırım alanında Türkiye hangi aşamada? soruları yanıt buluyor. İşte detaylar...

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HIT-30 NEDİR? TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA NASIL YÖN VERECEK?
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2030 yılına denk yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynakla küresel düzeyde bir yüksek teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak HIT 30 yüksek teknoloji üretim merkezini hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurdu. Tabi Türkiye son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla aslında sanayi ve teknolojide de muazzam bir ivme ile büyüme kaydetti. Malumunuz OSB'lerimiz üretim üsleri haline geldi. Bugün Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 191'den 361'e yükseldi.

43 tane endüstri bölgesi kurduk. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 binlere bu dönemde çıkardık. Sanayinin tüm sektörlerinde muazzam bir büyüme ve gelişme kaydettik. Türkiye'de üretilen otomobil sayısı yaklaşık 350 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin otomobil ürettik.

Beyaz eşyada yıllık üretimimiz 6 milyon 700 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 32 milyonun üzerinde beyaz eşya üretimi sağladık. Biz bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa 1'ncisi dünya 2'ncisiyiz. Otomobil üretiminde Avrupa'da 3, ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'nciyiz. Demir çelikte lider iki ülkeden biri Türkiye yıllık üretimimizde 16 milyon tondan 34 milyon tona yine AK Parti iktidarı döneminde yükseldik.

Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.

4X4 NE ZAMAN GELİYOR?
TOGG 4x4 üretimine önümüzdeki ay başlanıyor. 2025 TOGG'un yılı olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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