Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylarda; görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud.

TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK

Başkan Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.