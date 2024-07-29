Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylarda; görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.
TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK
Başkan Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.