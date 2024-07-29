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TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü

CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan masaldır" şeklindeki skandal sözlerine tepkiler dinmiyor. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı. Hulusi Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullandı. Hulusi Akar'ın sözleri CHP ve DEM'i rahatsız etti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:35 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 17:25
TBMM’de Mavi Vatan gerilimi! Hulusi Akar’dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü

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Türkiye'nin "Mavi Vatan" vizyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etti.

CHP'li Namık Tan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını korumaya alan Mavi Vatan davası için, "Masal" nitelemesini yaparak skandala imza attı.

Namık Tan'a tepkiler sürerken tartışma TBMM'ye de yansıdı. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı.

Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar

HULUSİ AKAR'DAN SERT SÖZLER: PARÇALAMAYA ÇALIŞANLAR ÇUKURLARA GÖMÜLDÜ
TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir" dedi.

Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek, "Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a 'masal' demek ne demek? Türkiye'nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya Körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir" diye konuştu.

CHP-DEM RAHATSIZ OLDU
Akar'ın sözleri sonrası CHP ve DEM sıralarından uğultular yükseldi.

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