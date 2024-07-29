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İslami değerlere hakaret eden Tuğba Ekinci'ye şok! Savcılık peşine düştü

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci dini değerleri aşağıladı.Sahneye bikinisiyle çıkan Tuğba Ekinci, Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin skandal sözleri sonrası harekete geçti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:13
İslami değerlere hakaret eden Tuğba Ekinci’ye şok! Savcılık peşine düştü

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlattı.

TUĞBA EKİNCİ'DEN SKANDAL
İstanbul'da bir ödül töreninde sahneye bikiniyle çıkan Tuğba Ekinci giydiği kıyafetlerin eleştirildiğini savunarak Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzattı.

İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI
"Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır." şeklinde skandal ifadeler kullanan Ekinci şu rezil sözleri söyledi:

"Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. hayırdır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin skandal sözleri sonrası harekete geçti.

Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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