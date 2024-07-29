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Adana'da yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahele sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 07:39 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:39
Adana’da yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Adana'nın Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.


Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

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