Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'ndeki 12. kattaki makam odasında 1.5 saat süren görüşme siyasette yumuşama ve diyalog sürecini daha ileri bir aşamaya taşıdı.
KAPIDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Özel ile saat 16.00'daki randevusuna saat tam 15.59'da, daha az sayıda aracın yer aldığı bir konvoy ile geldi. İlk görüşmede de yer alan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile aynı araçla gelen Erdoğan'ı Özel, yine ilk görüşmede kendisine eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili emekli Büyükelçi Namık Tan ile birlikte, makam aracının kapısında karşıladı. Özel ve Erdoğan daha sonra binanın önündeki merdivenleri tırmanarak binanın giriş kapısının önünde gazetecilere tokalaşarak görüntü verdi ve görüşmenin yapılacağı Özel'in 12. kattaki makam odasına çıktı.
Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika Başdanışmanı Çağatay Kılıç da eşlik etti ancak görüşmeye sadece Elitaş katıldı. Erdoğan ve Özel, "ikiz" koltuklara, görüşme notlarını tutan Elitaş ve Tan ise öndeki üçlü koltuklara oturdu.
BAŞKAN ERDOĞAN 3 KRİTİK MESAJ VERDİ
Görüşmede Başkan Erdoğan, 3 önemli mesaj verdi. Bu üç önemli mesaj şu şekildeydi:
1-Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması lazım. Bunun için en geniş şekilde Türkiye'yi kucaklayıcı, tüm kesimleri içine alan yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var.
2-Ekonomide popülizme müsaade etmeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için açıkladığımız ekonomi programına sadık kalacağız. Arzu ederseniz Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek sizi bilgilendirebilir.
3- Hak ve özgürlükler konusunda bazı belediyelerin eski alışkanlıkları andıran uygulamaları oluyor. Biz hak ve özgürlükleri garanti altına alacak olan reformları yapmaya devam edeceğiz.
Özgür Özel'in görüşmede Hakkâri Belediyesi'ne kayyum atanmasını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan'ın "Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden belediye başkanlarına destek vermeye deam edeceğiz. Ancak birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek için kullanırsa ya da terör örgütü bir belediyeye komiser atarsa buna müsaad etmemekte kararlıyız" diye karşılık verdiği öğrenildi.
BİNA TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLENDİ
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP'de hummalı bir hazırlık yapıldı. Binanın içi tepeden tırnağa temizlendi.
ÖZEL 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ
Özel ziyaretin anısına Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye etti.
PAYİDAR GONDOL'UN ANLAMI NE?
II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği de belirtildi.
1.5 saat süren görüşmede Başkan Erdoğan ise Özgür Özel'e çifte kavrulmuş lokum hediye etti.
SADE TÜRK KAHVESİ İÇTİLER
Başkan Erdoğan ve Özel'in görüşme esnasında sade Türk kahvesi içtiği öğrenildi.