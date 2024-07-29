Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Çukurova Uluslararası Havalimanı o tarihte açılıyor!

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI "ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI HAVACILIK ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARINDAN"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığının altını çizerek, "Aynı anda 2 ya da 3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalıdır. Bugüne kadar ülkemizde Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları bu yaklaşımın güzel örnekleridir. Yine bölgesel bir havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." dedi. Uraloğlu, Kayseri'ye yeni terminal kazandırdıklarını hatırlatarak, Malatya'ya yeni bir terminal binası yapıldığını ve Trabzon Yeni Havalimanı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU "ALTYAPI İNŞAATINI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA HIZLICA BİTİRDİK"

Çukurova'nın tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik." diye konuştu.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI "AÇILIŞA KALAN SON 12 GÜNDE DE SON DOKUNUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Uraloğlu, CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistin inşa edildiğini belirterek, pistin bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI "25 YIL İÇERİSİNDE 297 MİLYON 100 BİN AVRO KİRA BEDELİ ELDE EDECEĞİZ"

Uraloğlu, birinci ve ikinci etapların toplam kapalı alanı 179 bin180 metrekare, üçüncü etabın ise 35 bin metrekare olduğu bilgisini vererek, "Toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekare. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin Avro'dur. 244,5 milyon Avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli elde edeceğiz." diye konuştu. Yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, havalimanının karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarının da bittiğini bildirerek, "Yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik." dedi.