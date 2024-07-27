SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!

İstanbul’da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci rezil ifadeler kullandı. Sahneye bikinisiyle çıkan Tuğba Ekinci, Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzattı. Ekinci'ye tepki yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 14:26 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 14:44
Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci İslami değerlere hakaret etti.

TUĞBA EKİNCİ'DEN SKANDAL
Sahneye bikiniyle çıkan Tuğba Ekinci giydiği kıyafetlerin eleştirildiğini savunarak Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzattı.

İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI
"Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır." şeklinde skandal ifadeler kullanan Ekinci şu rezil sözleri söyledi:

"Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. hayırdır."

TEPKİ YAĞDI
Tuğba Ekinci'nin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Tuğba EkinciTuğba Ekinci

Ekinci'nin Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzatarak "terbiyesizlik" yaptığını söyleyen vatandaşlar tepki paylaşımları yaptı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!
İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi
Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!
Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Baba Halil Yılmaz’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür muhalefete tepki
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Bakan duyurdu! Terör örgütüne Gürz-2 darbesi! 4 terörist paketlendi
Düğünde terör örgütü propagandası! Türk polisi yakaladı! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da yağış etkili oldu: Araçlar güçlükle ilerledi
Dark Web’in zehir baronuna operasyon! Otelde yakalandı! İşte flaş detaylar
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Fenerbahçe’ye Fransız kancası! Yıldız isim için devreye girdiler
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
Köpekler kolunu kopardı! Huriye Kaya yaşadığı kabusu anlattı: Yasa acilen çıkmalı
SON DAKİKA