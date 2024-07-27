Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!

İstanbul'da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci İslami değerlere hakaret etti.

İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI

"Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır." şeklinde skandal ifadeler kullanan Ekinci şu rezil sözleri söyledi:

"Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. hayırdır."