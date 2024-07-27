Tuğba Ekinci haddini aştı: Rezil sözler!

İstanbul'da düzenlenen bir ödül töreninde sahneye çıkan Tuğba Ekinci İslami değerlere hakaret etti.
TUĞBA EKİNCİ'DEN SKANDAL
Sahneye bikiniyle çıkan Tuğba Ekinci giydiği kıyafetlerin eleştirildiğini savunarak Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzattı.
İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALDI
"Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır." şeklinde skandal ifadeler kullanan Ekinci şu rezil sözleri söyledi:
"Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. hayırdır."
TEPKİ YAĞDI
Tuğba Ekinci'nin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Tuğba Ekinci
Ekinci'nin Allah'a ve Peygamber Efendimize dil uzatarak "terbiyesizlik" yaptığını söyleyen vatandaşlar tepki paylaşımları yaptı.