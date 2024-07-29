DEM’in Van Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti

TEPKİ YAĞDI Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada Şedal'a tepkiler yağarken bazı kullanıcılar "Kayyum bu yüzden gerekli" yorumlarında bulundu.

PKK PROPAGANDASINA GEÇİT YOK

TERÖR HALAYINA SİİRT'TE DE GEÇİT YOK

Öte yandan terör halayı yine geçtiğimiz günlerde Siirt'te ortaya çıkmıştı.

PKK terör örgütü propagandası içeren türkü eşliğinde halay çeken kadınların görüntüsü, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.