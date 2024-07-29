DEM’in Van Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti

Son günlerde terör örgütü PKK savunucularına aman verilmezken Kandil'in siyasi kanadı DEM'den skandal bir hareket geldi.
Son günlerde terör örgütü PKK savunucularına aman verilmezken Kandil'in siyasi kanadı DEM'den skandal bir hareket geldi.
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, katıldığı bir düğünde PKK paçavrasıyla halay çekti.
TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada Şedal'a tepkiler yağarken bazı kullanıcılar "Kayyum bu yüzden gerekli" yorumlarında bulundu.
TERÖR HALAYINA SİİRT'TE DE GEÇİT YOK
Öte yandan terör halayı yine geçtiğimiz günlerde Siirt'te ortaya çıkmıştı.
PKK terör örgütü propagandası içeren türkü eşliğinde halay çeken kadınların görüntüsü, sosyal medyada paylaşılmıştı.
Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.