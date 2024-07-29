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DEM'in Van Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti

Hükümet, terör propagandasına izin vermeyip PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atanları tek tek enselerken DEM'in Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'dan skandal bir hareket geldi. DEM'in PKK'nın siyasi ayağı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Şedal, katıldığı bir düğünde örgüt paçavrasıyla halay çekti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 15:42 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:42
DEM’in Van Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti

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Son günlerde terör örgütü PKK savunucularına aman verilmezken Kandil'in siyasi kanadı DEM'den skandal bir hareket geldi.

DEM PARTİLİ NESLİHAN ŞEDALDEM PARTİLİ NESLİHAN ŞEDAL

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, katıldığı bir düğünde PKK paçavrasıyla halay çekti.

TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada Şedal'a tepkiler yağarken bazı kullanıcılar "Kayyum bu yüzden gerekli" yorumlarında bulundu.

PKK PROPAGANDASINA GEÇİT YOKPKK PROPAGANDASINA GEÇİT YOK

TERÖR HALAYINA SİİRT'TE DE GEÇİT YOK
Öte yandan terör halayı yine geçtiğimiz günlerde Siirt'te ortaya çıkmıştı.

PKK terör örgütü propagandası içeren türkü eşliğinde halay çeken kadınların görüntüsü, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesindeki bir düğünde çekilen ve soysal medyada paylaşılan, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 6 şüphelinin, Siirt ve Batman'daki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Hain ses!
Terör propagandasına geçit yok!

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