PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı yapıldı

İstanbul'da Berfin rumuzunu kullanan Ö.R. adlı bir kadın sürücü, trafikte terör örgütü PKK sempatizanı şarkılar dinleyerek o anları kayda aldı. Sonra da görüntüleri "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmakta herkesin harcı değil diye düşünüyorum" diye not düşerek paylaştı. Vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda tepki yorumu alan gönderiyi yetkililere bildirince, Ö.R. yakalandı. Sorgusu yapıldı. Hapse atıldı. Şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerden birinde ise üzerinde peşmerge kıyafeti olduğu anlaşıldı. Ünlü bir Jean markasında çalıştığı öğrenilen kadın için, "İşten atın" çağrıları yapıldı.

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