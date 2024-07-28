DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!

AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta (Sağda)
AK PARTİ'DEN TEPKİ
DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah!'' diyerek tepki gösterdi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise araya girerek "Entelektüellik seviyeniz berbat, entelektüellik seviyeniz!'' diyerek LGBT'lileri sapkın olarak göstermeyi entelektüel seviye düşüklüğü olarak gördüğünü söyledi. Leyla Şahin Usta ise ''LGBT savunmak entelektüellik değil'' diyerek Konukçu'ya tepki gösterdi.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk
İşte mecliste yaşanan o diyalog:
LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Allah, Allah!
SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – …kimsenin lokmasına, boğazındaki lokmasına çökmüyor ve çocuklarını intihara sürüklemiyor.
LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Ya, bu ne ya! Yeter ya!
SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – Ama bu hedef göstermelerinizle, en yetkili ağızlardan bu şekilde hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor, onlar katlediliyor. Lütfen, lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın ve oturun beş saat mi, dört saat mi ne ise yeniden bir açılışı izleyin.
LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de.
SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – Bu zihniyetle ne uluslararası alanda gidebileceğimiz bir yer var ne burada düze çıkıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmaya paylaşarak skandala tepki göstermişti.
Usta, "Dün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, her türlü sapkınlığın sunumu ile LGBT rezaletinin sergilendiği bir törenle yapıldı. Bu açılış sporun birleştirici gücünü değil ahlaksızlıkların dünyaya aşılanmaya çalışıldığını göstermiştir. Fransa inancından dolayı başını örten sporcusunun örtüsünü şapka altına saklamak zorunda bırakmış ancak bu ahlaksızlık geçidine izin vermiştir. Bu sapkın zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.