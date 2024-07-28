DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!

VEKİLLERE HAKARET ETTİ PARİS'TEKİ SKANDALI SAVUNDU

Türkiye'nin dış politikasını akılalmaz gerekçelerle eleştirmeye kalkan Çelenk, milletvekillerine hakaretler savurdu. Çelenk, "İşte bu yetişmemiş ergen zihinler üç dakikalık bir konuşmada en az 5 kez "sapkın" kelimesini kullanıyor. Gerçekten bugün saydım, üç dakikada 5 kez "sapkın" Hem de niye? Saatlerce sürmüş Olimpiyat Açılış Töreni'nden toplasanız belki on dakikayı bulmayacak enstantaneler seçerek -ki bunların hepsi performanstır." diyerek sapkın LGBT terörünün propagandasını yapan ve dini hedef alan sözde gösteriyi TBMM'de savundu.

Skandalı eleştirenleri belli bir gruba ait gibi göstermeye çalışan Çelenk, "Muhafazakar Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 -sözüm ona İslam adına, din adına- korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?" ifadelerini kullandı.