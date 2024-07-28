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DEM Parti'li Sevilay Çelenk Paris'teki LGBT terörüne 'performans' dedi hükümeti hedef aldı!

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve sapkın LGBT terörünü savundu. Skandal ifadelerle hükümeti suçlamaya kalkan Çelenk, "LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor" diyerek açılıştaki sapkınlığı 'performans' olarak nitelendirdi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 19:22 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 19:22
DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!

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Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde yaşanan sapkın LGBT terörü, Hz.İsa'ya yapılan saygısızlık ve pedofili skandalına tepkiler çığ gibi büyürken terörün siyasi ayağı DEM Parti, rezalete TBMM'de kürsüsünden destek verdi.

DEM Parti'li Sevilay Çelenk Paris'teki LGBT terörüne 'performans' dedi hükümeti hedef aldı!

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT sapkınlığını savundu.

VEKİLLERE HAKARET ETTİ PARİS'TEKİ SKANDALI SAVUNDU
Türkiye'nin dış politikasını akılalmaz gerekçelerle eleştirmeye kalkan Çelenk, milletvekillerine hakaretler savurdu. Çelenk, "İşte bu yetişmemiş ergen zihinler üç dakikalık bir konuşmada en az 5 kez "sapkın" kelimesini kullanıyor. Gerçekten bugün saydım, üç dakikada 5 kez "sapkın" Hem de niye? Saatlerce sürmüş Olimpiyat Açılış Töreni'nden toplasanız belki on dakikayı bulmayacak enstantaneler seçerek -ki bunların hepsi performanstır." diyerek sapkın LGBT terörünün propagandasını yapan ve dini hedef alan sözde gösteriyi TBMM'de savundu.

Skandalı eleştirenleri belli bir gruba ait gibi göstermeye çalışan Çelenk, "Muhafazakar Hristiyanlar da eleştirdi fakat LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? Fransa'da 2015'ten bu yana en az 10 -sözüm ona İslam adına, din adına- korkunç saldırı oldu. Dünyanın bütün sporcuları oradayken, dünya orada toplanmışken böyle, bu tür mesajlar vermenin anlamı nedir? Acaba bunları hiç düşünüyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay ÇelenkDEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk


PKK'NIN KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİĞİ KIZ ÇOCUKLARINI AĞZINA ALMADI
Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı ve Kandil elebaşlarının tecavüz edip infaz ettiği kız çocuklarını ağzına dahi almayan Çelenk, terör örgütleri üzerinden hükümeti eleştirmeye kalktı. Çelenk, "Orada LGBT'lilerle ilgili bu ifadeleri kullananlar yanı başımızda IŞİD Ezidi, Kürt kadınları katlederken, çocuk yaştaki kızlara bir günde 100 kişi tecavüz ederken bir kere buraya bunları örnek olarak getirip "sapkın" ifadelerini kullanmadılar." dedi.

PKK kadın teröristleri böyle kullanıyor

LGBT'Yİ AKLAMAK İÇİN BAŞÖRTÜSÜNÜ KULLANDI
Fransa'nın başörtüsü yasağını savunmak için İran'dan örnekler veren Çelenk, akılalmaz bir savunmaya daha yaptı. "Orada başörtülü sporcuya izin verilmemesi meselesi gündemimize geliyor iki gündür; evet, gerçekten bu da problemli." diyen Çelenk LGBT sapkınlığını aklamak için şu ifadeleri kullandı:

"Fransa yabancı ülke vatandaşı olan sporculara bu izni verirken kendi eşitlikle ilişkili anlayışı çerçevesinde kendi atletine bu izni vermedi; gerçekten de bu kınanması gereken bir şey ama yine yanı başımızda Jina Mahsa Amini örneğinde ve ondan sonra, saçının teli göründüğü için katledilen bunca kadın varken, katil bir erkek aklı kadınları saçları görünüyor diye sürekli ölüme mahkûm ederken başörtüsü zulmünün bu yönüyle hiçbir mücadele etmeksizin bu konuları bu şekilde gündemleştirdiğinizde ne kadar adil oluyorsunuz, bütün bunları da gerçekten düşünmek gerekiyor. LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor…''

AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta (Sağda)AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta (Sağda)

AK PARTİ'DEN TEPKİ
DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah!'' diyerek tepki gösterdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise araya girerek "Entelektüellik seviyeniz berbat, entelektüellik seviyeniz!'' diyerek LGBT'lileri sapkın olarak göstermeyi entelektüel seviye düşüklüğü olarak gördüğünü söyledi. Leyla Şahin Usta ise ''LGBT savunmak entelektüellik değil'' diyerek Konukçu'ya tepki gösterdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay ÇelenkDEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk

İşte mecliste yaşanan o diyalog:

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Allah, Allah!

SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – …kimsenin lokmasına, boğazındaki lokmasına çökmüyor ve çocuklarını intihara sürüklemiyor.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – Ya, bu ne ya! Yeter ya!

SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – Ama bu hedef göstermelerinizle, en yetkili ağızlardan bu şekilde hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor, onlar katlediliyor. Lütfen, lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın ve oturun beş saat mi, dört saat mi ne ise yeniden bir açılışı izleyin.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) – İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de.

SEVİLAY ÇELENK (Devamla) – Bu zihniyetle ne uluslararası alanda gidebileceğimiz bir yer var ne burada düze çıkıyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmaya paylaşarak skandala tepki göstermişti.



Usta, "Dün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, her türlü sapkınlığın sunumu ile LGBT rezaletinin sergilendiği bir törenle yapıldı. Bu açılış sporun birleştirici gücünü değil ahlaksızlıkların dünyaya aşılanmaya çalışıldığını göstermiştir. Fransa inancından dolayı başını örten sporcusunun örtüsünü şapka altına saklamak zorunda bırakmış ancak bu ahlaksızlık geçidine izin vermiştir. Bu sapkın zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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