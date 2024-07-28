Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı.



PRİMLER NASIL TAHSİL EDİLECEK?

Belediyelerden primler nasıl tahsil edilecek? Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira prim borcu bulunuyor.



Primler aracılığıyla sosyal güvence sağlıyoruz.



SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor.



1307 BELEDİYENİN BORCU VAR

1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta.

CHP'de bir anda reaksiyon gördük.



İCRAYA BAŞVURACAĞIZ

Genel borçların yüzde 76'sı CHP'ye ait. Borcu ödememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız.

CHP'li İBB'nin borç grafiği

CHP'Lİ İBB'NİN SGK PRİM BORCU 5 YILDA 46 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Bakan Işıkhan'ın canlı yayında SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin yıllara göre borç grafiğini de paylaştı. Tabloda CHP'li İBB'nin SGK prim borçlarının 5 yılda 46 kat artış gösterdiği görüldü.