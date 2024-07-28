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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Belediyelerden primler nasıl tahsil edilecek? Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 20:11 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 20:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar

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Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla CHP'li Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

PRİMLER NASIL TAHSİL EDİLECEK?
Belediyelerden primler nasıl tahsil edilecek? Borcunu ödemeyen belediyelere nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Belediyelerin SGK'ya 96 milyar lira prim borcu bulunuyor.

Primler aracılığıyla sosyal güvence sağlıyoruz.

SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor.

1307 BELEDİYENİN BORCU VAR
1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta.

CHP'de bir anda reaksiyon gördük.

İCRAYA BAŞVURACAĞIZ
Genel borçların yüzde 76'sı CHP'ye ait. Borcu ödememekte ısrar ederlerse icraya başvuracağız.

CHP'li İBB'nin borç grafiği CHP'li İBB'nin borç grafiği

CHP'Lİ İBB'NİN SGK PRİM BORCU 5 YILDA 46 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin yıllara göre borç grafiğini de paylaştı. Tabloda CHP'li İBB'nin SGK prim borçlarının 5 yılda 46 kat artış gösterdiği görüldü.

CHP'Lİ İBB İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 12.04.2019-23.08.2019-23.09.2023 tarihlerinde olmak üzere 3 kere ödeme emri gönderilmiştir. 24.09.2019-07.10.2023-24.05.2024 tarihlerinde ödeme için görüşme sağlanmıştır.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç grafiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç grafiği


CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının 5 yılda 885 kat artış gösterdiği ortaya çıktı.




CHP'Lİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN BORÇLARIYLA İLGİLİ YAPILAN GÖRÜŞMELER
Şişli Belediyesine, 11.12.2019-30.01.2020-15.11.2023 tarihlerinde olmak üzere 3 kere ödeme emri gönderilmiş 29.12.2023 tarihinde de ödeme için görüşme yapılmıştır.






EN FAZLA BORCU OLAN 5 BELEDİYE CHP'Lİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK'ye olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri millete aktarma ve CHP'li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltme gereği duyduklarını belirtti.

SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait." ifadesini kullandı.

SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

Bakan Işıkhan, açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, şu verileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

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