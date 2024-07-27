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TBMM'den ABD'ye Netanyahu tezkeresi: "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz"

Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, katil İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 20:08 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 21:49
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz." denildi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. (24 Temmuz 2024)Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. (24 Temmuz 2024)

Tezkerede, Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerinin Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabının tarihe bir utanç tablosu olarak geçtiği vurgulandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.

Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de 10 ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır." denildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı. (27 Temmuz 2024)İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı. (27 Temmuz 2024)

Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulmasının sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okuma olduğunun altı çizilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (27 Temmuz 2024) İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (27 Temmuz 2024)

YALANLARLA DOLU SAHNE ŞOVU
"Demokratik bir kurumun, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet olması esef vericidir. Buna mukabil, Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz."

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.

"Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir."

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (27 Temmuz 2024)İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulunu bombalaması sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (27 Temmuz 2024)

Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Skandal görüntülere Türkiye'den peş peşe tepki

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