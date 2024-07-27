Büyüelçiliklerde değişiklik: Metin Feyzioğlu ve Yasin Ekrem Serim...

2006-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Feyzioğlu, 2010-2013 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapmış, ardından 2013-2021 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, 2015-2021 yılları arasında Türk-Av Türkçe Konuşan Uluslararası Avukatlar Birliği'nin Kurucu Başkanlığını üstlenmiştir.

İngilizce bilen Büyükelçi Feyzioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?

27 Mart 1986 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Yasin Ekrem Serim, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Yasin Ekrem Serim, yüksek lisansını University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı ve Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı sertifikalarını almıştır.

Yasin Ekrem Serim

Yasin Ekrem Serim, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü olarak çalışmış, 2014-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak hizmet vermiştir.