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Büyüelçiliklerde değişiklik: Metin Feyzioğlu ve Yasin Ekrem Serim...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Tebliğe göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 16:28 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 17:14
Büyüelçiliklerde değişiklik: Metin Feyzioğlu ve Yasin Ekrem Serim...

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Büyüelçiliklerde değişiklik

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?
Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans, 1992 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisans, 1995 yılında ise doktora derecesini almıştır.

Metin FeyzioğluMetin Feyzioğlu

Akademik kariyerine 1991 yılında Ankara Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Feyzioğlu, ardından Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanlarını alarak bu üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

1995 yılından bu yana Ankara Barosu üyesi serbest avukat olarak da hizmet veren Feyzioğlu, 1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği yapmıştır. Aynı dönemde Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ile Tamamlayıcı Belgelerin Müzakeresinde Dışişleri Bakanlığı Heyeti Üyesi olarak görev almıştır.

2006-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Feyzioğlu, 2010-2013 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapmış, ardından 2013-2021 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, 2015-2021 yılları arasında Türk-Av Türkçe Konuşan Uluslararası Avukatlar Birliği'nin Kurucu Başkanlığını üstlenmiştir.

İngilizce bilen Büyükelçi Feyzioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
27 Mart 1986 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Yasin Ekrem Serim, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Yasin Ekrem Serim, yüksek lisansını University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı ve Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı sertifikalarını almıştır.

Yasin Ekrem SerimYasin Ekrem Serim

Yasin Ekrem Serim, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü olarak çalışmış, 2014-2015 döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak hizmet vermiştir.

2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olan Serin, 2016-2018 yıllarında Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 2018-2020 yıllarında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Serin, 2020'den 14 Ekim 2022 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Serim son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

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