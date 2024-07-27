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Donald Trump suikasta uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek! İran'a açık tehdit

ABD seçimlerinde başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını duyurdu. Öte yandan Trump, kendisine yönelik her türlü tehditten İran'ı sorumlu tutacağını belirterek gelecekte suikaste uğraması halinde, "Amerika'nın İran'ı yok etmesini, yeryüzünden silmesini umduğunu" dile getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 12:11 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 12:18
Donald Trump suikasta uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek! İran’a açık tehdit

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ABD seçimlerinde başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi yapacağını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth social platformundan yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim" yazdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump.Eski ABD Başkanı Donald Trump.

TARİH VERMEDİ
Mitingin, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve yaralanan diğer "vatanseverleri" onurlandırmak için yapılacağını belirten Trump, hangi gün olacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Trump, paylaşımını "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın" ifadeleriyle tamamladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı başka bir paylaşımda, ise "Eğer 'Başkan Trump'ı öldürürlerse' ki bu her zaman bir olasılıktır, Amerika'nın İran'ı yok etmesini, yeryüzünden silmesini umuyorum. Eğer bu olmazsa, Amerikan liderleri 'korkak' olarak görülecek!" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?
Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Kurşunun isabet etme anına ilişkin fotoğraf.Kurşunun isabet etme anına ilişkin fotoğraf.

FBI, suikast girişiminde isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin tartışmaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin (saldırganın) silahından atılan, bütün veya küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP FBI DİREKTÖRÜ'NE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda yaptığı konuşmada, "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var" ifadelerini kullanmıştı.

Thomas Matthew CrooksThomas Matthew Crooks

Trump ise perşembe günü kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Wray'e tepki göstererek, "FBI Direktörü Christopher Wray, şarapnel, cam parçası veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev yapan doktorlardan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson da Wray'in ifadesine tepki göstererek, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi. Jackson, suikast girişiminin ardından Trump'ı tedavi ettiğini ve saldırının gerçekleştirildiği gün Butler Memorial Hastanesi'ndeki doktorların yaptığı değerlendirmeye katıldığını belirtti.

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