Donald Trump suikasta uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek! İran’a açık tehdit

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

TRUMP FBI DİREKTÖRÜ'NE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda yaptığı konuşmada, "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin (saldırganın) silahından atılan, bütün veya küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadeleri kullanıldı.

FBI, suikast girişiminde isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin tartışmaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Thomas Matthew Crooks

Trump ise perşembe günü kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Wray'e tepki göstererek, "FBI Direktörü Christopher Wray, şarapnel, cam parçası veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev yapan doktorlardan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson da Wray'in ifadesine tepki göstererek, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi. Jackson, suikast girişiminin ardından Trump'ı tedavi ettiğini ve saldırının gerçekleştirildiği gün Butler Memorial Hastanesi'ndeki doktorların yaptığı değerlendirmeye katıldığını belirtti.