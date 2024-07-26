Suikast girişiminde rapor ortaya çıktı: Trump’ın yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılıyor

13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan Eski ABD Başkanı Donald Trump 'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmalara yol açarken olayın üstünden neredeyse 2 hafta geçmesine rağmen yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Raporda, zanlının ilk 3 el ateşi sırasında Trump'ın hareketlerinin incelendiği videonun kilit önem taşıdığı vurgulanan raporda, "Mermilerin çatırtısı Trump'ın konuştuğu mikrofondan duyuluyor. İlk ve ikinci atışın arasında neredeyse bir saniye geçiyor. Bu kısa arada da Trump elini kulağına götürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Montana Üniversitesinden ses uzmanı Rob Maher, raporu inceleyerek, "Adam birden irkiliyor ve sağ eli ilk duyulan atışla ikinci arasındaki zamanda sağ kulağına gidiyor. Tribünlerde de ilk atışın ardından karışıklık yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, FBI Direktörü Christopher Wray, açıklamasında, "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa bir metal parçası mı?' soruları var." ifadesini kullanmıştı.