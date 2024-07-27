Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!

Son dönemde normalleşme adımları atılan Yunanistan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle tahrik dolu açıklamalara başladı.
Türkiye gerekli karşılığı verirken geçtiğimiz gün ilginç bir gelişme yaşandı. Çoban Adası açıklarında Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaşandı.
TÜRKİYE SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖNDERDİ
Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Türk deniz yetki alanlarına giren seyrin duyurusu yayınlandı.
Türkiye savaş gemilerini göndererek İtalyan gemisinin Türk kıta sahanlığına girişini engelledi. Yaşananlarından ardından Yunanistan ve İtalyan makamları geminin faaliyetleri için Türkiye'ye izin başvurusu yapmak zorunda kaldı.
MSB AÇIKLADI: İZİN ALDILAR
MSB kaynakları 25 Temmuz'da şu açıklamayı yaptı:
"Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuzda söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz"
YUNAN PANİKLEDİ: AKSUNGUR!
Yunan Kathimerini gazetesi "Çoban Adası"nda yaşanan olayın arka planına ilişkin bir haber yayınladı. Yunan yayın organı haberinde Aksungur'a dikkat çekti.
"Türk savaş gemilerine eşlik eden drone" başlığının atıldığı haberde Türk savaş gemilerinin KKTC'den dönerken Çoban ve Kerpe adasının güneyine doğru ilerlediğini bu sırada gökyüzünde Aksungur'un da olduğunu yazdı.
Aksungur SİHA'nın Yunanistan radarları tarafından bölgede ilk kez tespit edildiğini aktaran Kathimerini, Türk drone'u için "özel misafir" nitelemesini yaptı.
Aksungur SİHA'nın 72 saat Ege semalarında uçtuğunu bildiren gazete, Girit'teki Yunanistan F-16'larına kalkış emri verildiğini de aktardı.
PERDE ARKASI
Krizin arka planına ilişkin gelişmeleri bölgede bulunan A Haber Muhabri İlhan Tahsin aktardı.