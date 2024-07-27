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Yunanistan'da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!

Geçtiğimiz günlerde Çoban Adası açıklarında Türkiye ve Yunanistan savaş gemileri arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın "bizden gerekli izinleri aldığını ve araştırma gemisinin" faaliyetlerini tamamlayarak kıta sahanlığından ayrıldığını açıkladı. Yunanistan ile yaşanan krizin arka planı da ortaya çıktı. Türkiye'nin kıta sahanlığı meselesindeki kararlı duruşu ile birlikte Yunanistan'da Aksungur SİHA paniği yaşandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 14:00
Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!

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Son dönemde normalleşme adımları atılan Yunanistan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle tahrik dolu açıklamalara başladı.

Türkiye gerekli karşılığı verirken geçtiğimiz gün ilginç bir gelişme yaşandı. Çoban Adası açıklarında Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yaşandı.

TÜRKİYE SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖNDERDİ
Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Türk deniz yetki alanlarına giren seyrin duyurusu yayınlandı.

Türkiye savaş gemilerini göndererek İtalyan gemisinin Türk kıta sahanlığına girişini engelledi. Yaşananlarından ardından Yunanistan ve İtalyan makamları geminin faaliyetleri için Türkiye'ye izin başvurusu yapmak zorunda kaldı.

MSB AÇIKLADI: İZİN ALDILAR
MSB kaynakları 25 Temmuz'da şu açıklamayı yaptı:

"Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuzda söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz"

YUNAN PANİKLEDİ: AKSUNGUR!
Yunan Kathimerini gazetesi "Çoban Adası"nda yaşanan olayın arka planına ilişkin bir haber yayınladı. Yunan yayın organı haberinde Aksungur'a dikkat çekti.

"Türk savaş gemilerine eşlik eden drone" başlığının atıldığı haberde Türk savaş gemilerinin KKTC'den dönerken Çoban ve Kerpe adasının güneyine doğru ilerlediğini bu sırada gökyüzünde Aksungur'un da olduğunu yazdı.

Aksungur SİHA'nın Yunanistan radarları tarafından bölgede ilk kez tespit edildiğini aktaran Kathimerini, Türk drone'u için "özel misafir" nitelemesini yaptı.

Aksungur SİHA'nın 72 saat Ege semalarında uçtuğunu bildiren gazete, Girit'teki Yunanistan F-16'larına kalkış emri verildiğini de aktardı.

PERDE ARKASI
Krizin arka planına ilişkin gelişmeleri bölgede bulunan A Haber Muhabri İlhan Tahsin aktardı.

Tahsin şunları söyledi:

"Son günlerde Ege'de oldukça sakin bir dönemden sonra hareketlilik yaşandı. Yunan basını bu hareketliliğin arka planına değinmeye başladı.

Türkiye tavrını ortaya koydu. Benim karasularımdan bu gemiyi geçiremezsin dedikten sonra gemi apar topar Girit limanından ayrıldı. Ancak bunun yankıları devam ediyor. Savunma bakanlığı dedi ki; Bizden izin alındı ve çalışma tamamlandı.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI
Burada Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatı var. Diğer yandan Yunan Dışişleri bunun geçersiz olduğunu öne sürüyor.

Tüm bu karmaşıklığın içerisinde Kathimerini bir haber yayınladı. Aksungur'dan "özel misafir" olarak bahsetti. Yunanistan'ın Kastelli üssünde bulunan F-16 savaş uçaklarını kaldırdı ve böylelikle ilk kez radarda üzerine basa basa ilkkez diyorum. Daha önce de Aksungur görev yapmıştı Ege'de ancak şuana kadar radara yakalanmadığı da bu haberde belirtiliyor. İlk kez bu kadar alçak uçuk gerçekleştirdi ve 72 saat havada kaldı bu Yunan basınının dikkatinden kaçmadı.

Baktığımız zaman bu olayın esas perde arkası Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında gizli; Yunanistan bizden izin aldı.

Yunanistan ise iç kamuoyuna yönelik böyle bir şey yaşanmadığını öne sürüyor. Ancak Aksungur'un Yunanistan'ı oldukça tedirgin etmişe benziyor."

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