Yunanistan’da Aksungur paniği! Gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Geri adım attılar!

Tahsin şunları söyledi:

"Son günlerde Ege'de oldukça sakin bir dönemden sonra hareketlilik yaşandı. Yunan basını bu hareketliliğin arka planına değinmeye başladı.

Türkiye tavrını ortaya koydu. Benim karasularımdan bu gemiyi geçiremezsin dedikten sonra gemi apar topar Girit limanından ayrıldı. Ancak bunun yankıları devam ediyor. Savunma bakanlığı dedi ki; Bizden izin alındı ve çalışma tamamlandı.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Burada Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırları mutabakatı var. Diğer yandan Yunan Dışişleri bunun geçersiz olduğunu öne sürüyor.

Tüm bu karmaşıklığın içerisinde Kathimerini bir haber yayınladı. Aksungur'dan "özel misafir" olarak bahsetti. Yunanistan'ın Kastelli üssünde bulunan F-16 savaş uçaklarını kaldırdı ve böylelikle ilk kez radarda üzerine basa basa ilkkez diyorum. Daha önce de Aksungur görev yapmıştı Ege'de ancak şuana kadar radara yakalanmadığı da bu haberde belirtiliyor. İlk kez bu kadar alçak uçuk gerçekleştirdi ve 72 saat havada kaldı bu Yunan basınının dikkatinden kaçmadı.

Baktığımız zaman bu olayın esas perde arkası Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında gizli; Yunanistan bizden izin aldı.

Yunanistan ise iç kamuoyuna yönelik böyle bir şey yaşanmadığını öne sürüyor. Ancak Aksungur'un Yunanistan'ı oldukça tedirgin etmişe benziyor."