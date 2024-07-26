Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, hafta sonu Rize'de yağış beklendiğine, özellikle pazar günü için öngörüldüğüne işaret ederek, yağışların Rize'nin bereketi olduğunu vurguladı.
BENİM HEMŞEHRİLERİM KENDİNE YAKIŞANI YAPAR
Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rize'mizde inşallah, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz, bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde, o büyük cami bittikten sonra, onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Rize Valiliği önünde Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin düzenleneceğini dile getiren Erdoğan, törende gerek Türkiye gerekse dünyada olup bitenlerle ilgili tüm düşüncelerini paylaşacağını söyledi.
Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
Başkan Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katılması, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
BAKAN KURUM VE RİZE VALİSİ KARŞILADI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılandı.
ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.
Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.