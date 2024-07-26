Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar



Başkan Erdoğan, hafta sonu Rize'de yağış beklendiğine, özellikle pazar günü için öngörüldüğüne işaret ederek, yağışların Rize'nin bereketi olduğunu vurguladı.

BENİM HEMŞEHRİLERİM KENDİNE YAKIŞANI YAPAR

Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: