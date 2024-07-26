SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından baba ocağı Rize'ye geldi. Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Güneysu'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Rize Merkez'de büyük bir cami yapmak istediklerini ifade ederek, "Pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Burada konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları yerinde görelim istiyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 18:57 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 20:30
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış törenine ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da!

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, makam aracından inerek otobüse geçti ve burada kısa bir konuşma yaptı.

PAZAR AKŞAMINA KADAR RİZE'DEYİZ
Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşehrileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.

Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.


Başkan Erdoğan, hafta sonu Rize'de yağış beklendiğine, özellikle pazar günü için öngörüldüğüne işaret ederek, yağışların Rize'nin bereketi olduğunu vurguladı.

BENİM HEMŞEHRİLERİM KENDİNE YAKIŞANI YAPAR
Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize'mizde inşallah, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz, bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde, o büyük cami bittikten sonra, onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Rize Valiliği önünde Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin düzenleneceğini dile getiren Erdoğan, törende gerek Türkiye gerekse dünyada olup bitenlerle ilgili tüm düşüncelerini paylaşacağını söyledi.

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Başkan Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Başkan Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katılması, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.


Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.




BAKAN KURUM VE RİZE VALİSİ KARŞILADI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılandı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ
Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda tören mangasını selamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
Paris 2024 başlıyor! Olimpiyatlar 100 yıl sonra yeniden Paris’te
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
İki dünya devi Mauro Icardi’yi istiyor! Galatasaray’ın yıldızı için yarış başladı
Türkiye’nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: Düşünmek bile istemiyorum
Fransa’da kaos! Açılış törenine saatler kala demir yolu ağı felç oldu! Bomba alarmı: 800 bin kişi etkilendi
Okan Buruk’tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim!
İstanbul’da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan önemli açıklama! Faiz indirimi gündem de mi?
Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize’den müjde... Yeni hedef Ege! Nijer’de altın üretimi!
SON DAKİKA