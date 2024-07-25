Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

OCAK AYINDA DA ZAM YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapmıştı.