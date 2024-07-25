Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

YEDİEMİN OTOPARK VE ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİNE DE ZAM!

Toplantıda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de yüzde 13 zam yapılmasına karar verildi.



Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.



Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

OCAK AYINDA DA ZAM YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapmıştı.